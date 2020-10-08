Общество

Приуроченная к Дню зрения акция прошла в Пскове

Акцию, приуроченную к Всемирному дню зрения, провели сегодня, 8 октября, члены Совета по молодежной политике при главе города при поддержке регионального отделения волонтеров-медиков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ОМСУ города, мероприятие состоялось на площади Ленина с соблюдением действующих противоэпидемических мер.

В ходе интерактива активисты Совета рассказали студенческой молодежи о строении глаза, а также напомнили, что важно следить за своим здоровьем и проходить медицинские осмотры и диспансеризацию.

Кроме того, руководитель штаба волонтеров-медиков Олег Пантюхин объяснил, на какие сигналы организма обращать внимание и что может послужить поводом к незамедлительному обращению к специалистам.

«Такие мероприятия уже стали традиционными, и мы считаем, что очень важно, чтобы каждый житель узнал что-то новое о своем собственном теле и более внимательно следил за своим здоровьем.

Более того, на сегодняшнем мероприятии мы также раздавали средства индивидуальной защиты (медицинские маски), чтобы в очередной раз напомнить о необходимости соблюдения действующих противоэпидемических мер», - заключил председатель Совета по молодежной политике Александр Андреев.