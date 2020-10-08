Общество

Офицеры Псковского соединения ВДВ сдали зачет по вождению бронетанковой техники

На танкодроме и автодроме Псковского гвардейского десантно-штурмового соединения комиссия командования Воздушно-десантных войск провела контрольное занятие по вождению боевых машин и автомобильной техники с офицерами управления соединения. Мероприятие проводилось в рамках итоговой проверки за 2020 год. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в департаменте информации и массовых коммуникаций Минобороны России.

Днем и ночью проверяли 100% личного состава, привлекаемого к контрольный проверке за летний период обучения. Личный состав выполнил зачетные упражнения вождения на БТР-Д, БТР-МДМ и КамАЗ-5350.

Военнослужащие проезжали препятствия, имитирующие минно-взрывные заграждения, колейный мост, противотанковый ров, а также сдали воинские нормативы по установке аккумуляторных батарей, ночных прицелов и другие.

Личный состав управления соединения выполнил упражнения на оценки «хорошо» и «отлично».

Заместитель начальника отдела боевой подготовки ВДВ отметил высокую организацию занятий и уровень подготовленности личного состава соединения. Также он уточнил, что машины нового поколения лучше проходят препятствия, уменьшая время всего маршрута.

Контрольные занятия с подразделениями Псковского гвардейского соединения ВДВ проводятся в рамках итоговой проверки в соответствии с планом подготовки ВДВ и продлятся до 10 октября. В этот день состоится подведение итогов под руководством командующего ВДВ генерал-полковника Андрея Сердюкова.