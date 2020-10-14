Общество

Россия возобновляет полеты еще в три страны

Россия открывает авиасообщение с Сербией, Кубой и Японией, сообщил оперативный штаб по борьбе с распространением коронавирусной инфекции.

Премьер-министр Михаил Мишустин подписал распоряжение, согласно которому дважды в неделю будут выполняться рейсы по маршруту Москва — Белград, а также из российской столицы в Кайо-Коко и Санта-Клару (Куба). Кроме того, с 1 ноября появится возможность летать в Японию: из Москвы в Токио (два рейса в неделю) и из Владивостока в Токио (один рейс), пишет РИА Новости.