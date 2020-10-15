Общество

Псковские налоговики и судебные приставы обсудили вопросы взаимодействия

Взыскание задолженности по налоговым платежам в рамках межведомственного взаимодействия обсудили на совместном совещании в Межрайонной ИФНС России №1 по Псковской области. В мероприятии приняли участие заместитель начальника инспекции Людмила Хотянович, начальник отделения судебных приставов по исполнению особо важных исполнительных производств Анна Колобова и начальник отделения судебных приставов по исполнению исполнительных документов о взыскании алиментных платежей и дознанию по гороПскову и Псковскому району Павел Лукин.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе УФНС по Псковской области, основное внимание было уделено обсуждению совместной работы по исполнительным производствам, возбужденных в отношении организаций со значительными суммами задолженности по обязательным платежам в бюджетную систему РФ, в том числе по исполнительным производствам в отношении 21 должника-юридического лица, задолженность которых составляет 556 миллионов рублей.

В результате совещания определены дальнейшие межведомственные мероприятия по осуществлению рейдов с целью наложения арестов на имущество должников, на их дебиторскую задолженность, а также по передаче на оценку и реализацию арестованного имущества.

Без внимания не остался и вопрос о взыскании задолженности с должников, обладающих признаками банкротства. Дальнейшие совместные действия двух ведомств по данному направлению, в частности по проведению совместных рейдовых мероприятий в октябре 2020 года, были скоординированы с учетом постановления правительства РФ от 1 октября 2020 года №1587 «О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников».