Общество

85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Еще 85 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

Фото: pixabay.com

Общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 6707.

За сутки в регионе никто не выздоровел от коронавируса (за все время пандемии от COVID-19 избавились 4376 человек).

Число летальных исходов остается неизменным - 67. Глава региона добавил, что в Псковском гуманитарном лицее вспыхнул очаг коронавируса (там заразились 19 человек).