85 жителей Псковской области заразились коронавирусом за сутки

Еще 85 человек заразились коронавирусной инфекцией в Псковской области за сутки. Об этом сообщил губернатор Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.
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Общее число подтвержденных случаев заражения возросло до 6707.
За сутки в регионе никто не выздоровел от коронавируса (за все время пандемии от COVID-19 избавились 4376 человек).
Число летальных исходов остается неизменным - 67. Глава региона добавил, что в Псковском гуманитарном лицее вспыхнул очаг коронавируса (там заразились 19 человек).