Общество

Развитие агропромышленного холдинга в регионе обсудили Михаил Ведерников и Дмитрий Алемасов

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников и директор регионального филиала «Россельхозбанка» Дмитрий Алемасов обсудили направления сотрудничества. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации Псковской области, рабочая встреча прошла в среду, 11 ноября.

В первую очередь Михаил Ведерников поинтересовался, как проводится работа в рамках государственной программы «Комплексное развитие сельских территорий». Напомним, «Россельхозбанк» стал первым банком, который заключил соглашение с министерством сельского хозяйства РФ и вошел в число уполномоченных банков по выдаче льготной ипотеки жителям сельских территорий и городов с населением не более 30 тыс. человек, предлагая заемные средства по ставке 2,7% годовых.

На покупку жилья в многоквартирных домах в «Россельхозбанке» уже оформлено более 220 заявок, на покупку готовых индивидуальных домов — 95 заявок и еще 27 — на их строительство. Лидерами по количеству желающих участвовать в программе являются Псковский, Великолукский и Островский районы.

Россельхозбанк выдал населению уже около 170 млн рублей в качестве заемных средств, сообщил Дмитрий Алемасов. Он также рассказал, что теперь в качестве первоначального взноса можно использовать материнский капитал. Уже есть желающие воспользоваться этой опцией, добавил директор регионального филиала банка.

Отметим, что дополнительно банком запущена программа рефинансирования кредитов на покупку жилья в сельских территориях, оформленных в других организациях. Для таких клиентов также предусмотрен переход на льготную ставку 2,7% годовых.

Глава региона обратил внимание, что в скором времени список участников программы льготного ипотечного кредитования может пополниться многодетными семьями, которым регион выделит участки под индивидуальное строительство. В текущем году земельные участки получат более 700 семей области. В связи с этим Михаил Ведерников поручил профильному заместителю Нинель Салагаевой продолжить совместную работу с кредитной организацией по формированию перечня добросовестных застройщиков.

В продолжение встречи стороны обсудили взаимодействие по развитию агропромышленного холдинга в регионе. В частности, Дмитрий Алемасов рассказал о сервисе «Свое Фермерство». Эта платформа призвана предоставить аграриям полный набор цифровых сервисов для ускоренного и качественного развития бизнеса, в том числе мониторинг полей, телеветеринарию и т. д. Один разделов платформы — «Своё Родное» — можно использовать как для продажи продукции, так и для предложения агротуризма на базе фермерских хозяйств. Первые участники от региона уже зарегистрировались в системе.