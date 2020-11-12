Общество

Конкурс детского новогоднего рисунка проходит в Пскове

Конкурс детского новогоднего рисунка проходит в микрорайоне города Пскова «Звездный». Как сообщается в группе микрорайона в соцсети «ВКонтакте», рисунок вашего ребенка может оказаться на баннерах микрорайона.

Участвовать в конкурсе могут все желающие в возрасте до 12 лет. Прием рисунков продолжится до 25 ноября. Со всеми условиями конкурса можно ознакомиться здесь.

Лучшие работы будут определены в ходе голосования с 26 ноября по 1 декабря.

Рисунок главного победителя будет размещен на баннерах микрорайона «Звёздный». Еще 10 лучших рисунков участников будут напечатаны на поздравительных открытках к Новому году.