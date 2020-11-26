Общество

Псковская молодежь сможет написать сочинения с элементами стендапа

Всероссийский проект по популяризации чтения среди молодежи ЮФ и комики «Книжного клуба» Stand-Up Club #1 запускают конкурс сочинений с элементами стендапа «Чтение будущего». Конкурс проводится на странице ЮФ в социальной сети «ВКонтакте». Авторы самых креативных и смешных работ получат призы.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы конкурса, принять в нем участие может любой юноша или девушка в возрасте от 12 до 24 лет из 85 субъектов Российской Федерации.

Первый этап

Чтобы принять участие, нужно вступить в группу ЮФ «ВКонтакте», сделать репост конкурсного поста и написать в комментариях к посту свое сочинение на одну из тем, (снабдив его парой шуток):

«Книги против гаджетов — зачем поколению соцсетей читать?»

«Онегин-2049: Герои классики попадают в будущее.

Что с ними происходит?»«Как бы могла выглядеть школьная программа по литературе в будущем?»

Закончится первый этап 6 декабря в 23.59.

Второй этап

8 декабря в группе ЮФ «ВКонтакте» состоится онлайн-шоу «Чтение будущего» с участием комиков «Книжного клуба» Stand-Up Club #1 и артистки «маяк». На шоу комики объявят 10 победителей первого этапа конкурса и дадут старт второму этапу. Тема сочинений-стендапов второго этапа пока держится в тайне.

Итоги второго этапа конкурса будут подведены 22 декабря.

Победителей обоих этапов ждут эксклюзивные призы:

ЮФбоксы с подборками книг от «Книжного клуба» и артистки «маяк»

футболки ЮФ.

Полные условия конкурса читайте здесь.

ЮФ (youth — «молодость») — всероссийская социальная инициатива, цель которой — популяризация чтения у «зумеров». Это творческая лаборатория, в которой создаются культурные тренды, инновации, эксперименты. ЮФ разговаривает с молодыми людьми на их языке, а в роли Послов проекта выступают известные блогеры, музыканты, артисты. Они рассказывают молодой аудитории о книгах, которые стоит прочитать, и о том, какую роль играет чтение в достижении успеха во всех сферах жизни.

Проект, созданный издательской группой «Эксмо-АСТ» и ОРС «Читай-город — Буквоед» в 2018-м году и в 2020-м реализуемый совместно с РКС и ФГБУ «Роскультцентр» и при поддержке Фонда президентских грантов, меняет медиапотребление подростков и молодежной аудитории России, формируя у них устойчивую привычку к чтению.