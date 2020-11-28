Общество

Михаил Ведерников договорился с Росмолодежью о реализации ряда проектов в Псковской области

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников, находясь с рабочим визитом в Москве, в понедельник, 30 ноября, провел встречу с руководителем Федерального агентства по делам молодежи Александром Бугаевым. Стороны обсудили вопросы реализации молодежной политики на территории региона. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, в разговоре приняли участие представители Росмолодежи, программный директор Всероссийского образовательного форума «Территория смыслов» Матвей Навдаев и начальник управления общественных проектов и молодежной политики Администрации области Наталья Плявинская.

В первую очередь Михаил Ведерников рассказал о результатах работы в сфере молодежной политики. Глава региона сообщил, что на территории Псковской области реализуется большое количество программ, направленных на развитие общественных молодежных объединений. Флагманскими направлениями в этом году стали патриотическое — множество мероприятий в регионе было приурочено к Году памяти и славы, а также волонтерское, которое оказалось особо востребованным в условиях пандемии. В текущем году из-за веденных противовирусных ограничений большинство мероприятий переведены в онлайн-режим.

«Важно, что мы выстроили системную работу в сфере молодежной политики, в частности, открываем проектные офисы по всему региону, проводим обучение граждан по вопросам составления грамотных заявок на участие в грантовых конкурсах», - сообщил Михаил Ведерников.

Работа по поддержке общественных организаций в Псковской области была признана эффективной и получила высокую оценку со стороны руководства Федерального агентства по делам молодежи. «У вас хорошо выстроено взаимодействие с учетом специфики субъекта, численности молодежи. Мы готовы оказывать дальнейшую поддержку. Ваш опыт можно использовать, как пилотную региональную площадку, затем - окружного формата, а после распространить на другие регионы», - рассказал Александр Бугаев. Было особо отмечено, что по сравнению с 2019 годом Псковская область на 32 пункта поднялась во Всероссийском итоговом рейтинге реализации государственной молодежной политики среди регионов Российской Федерации.

По итогам общения достигнут ряд договоренностей в части реализации совместных проектов на территории Псковской области в следующем году. Так, принято окончательное решение о проведении в области первого Международного молодежного образовательного форума «Территория смыслов» — «ТСПсков». Планируется, что мероприятие пройдет с участием представителей молодежи из Республики Беларусь. Этот вопрос ранее поднимался на рабочей встрече губернатора Михаила Ведерникова и президента Республики Беларусь.

Также в ходе встречи утвердили проведение Всероссийского форума молодых семей в 2021 году на территории Псковской области.

Еще одной важной темой разговора стало развитие инструментов поддержки молодежных инициатив и некоммерческих организаций на территории региона. По итогам обсуждения Псковская область заручилась поддержкой руководства Росмолодежи в плане экспертного и информационного сопровождения молодых объединений по вопросам более эффективного участия их в грантовых конкурсах правительства Российской Федерации.