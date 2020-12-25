Общество

Спрос на товары для бань и саун подскочил в преддверии Нового года

Крупнейший российский онлайн-ретейлер Wildberries зафиксировал более чем двукратный рост спроса на товары для бань и саун в преддверии Нового года, говорится в исследовании компании.

«Новогодние праздники традиционно в России принято встречать с "легким паром". Продажи бондарных изделий на Wildberries в первые три недели декабря выросли в 2,5 раза в штуках по сравнению с аналогичным периодом прошлого года», - сообщает ТАСС со ссылко на исследование.

Наиболее высокая динамика спроса отмечена в Чувашии, где рост продаж товаров для бани составил 391%. Популярность бондарных изделий также заметно увеличилась в Бурятии (+303%), Калининградской области (+284%) и Татарстане (+277%).

Как отметили аналитики Wildberries, продажи веников для бани увеличились на 820%, банных халатов для малышей - на 816%, банных килтов для взрослых - на 364%, шапок для бани - на 239%, рукавиц - на 346%, полотенец - на 131%.

Россияне также активно покупают различные эфирные масла, которые позволяют сделать пребывание в бане еще более приятным и полезным - их продажи выросли на 324%. Спрос на специальное мыло для бани увеличился на 604%.