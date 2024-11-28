Происшествия

Человека спасли при возгорании жилого дома в Опочке

Жилой дом загорелся 1 декабря в Опочке на улице 15 Июля, сообщение о возгорании поступило в 12:03. Предположительно, причиной стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации отопительного прибора. Огнеборцы смогли спасти 1 человека, жилой дом и 2 хозяйственные постройки. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в ГУ МЧС России по Псковской области.

А 30 ноября в деревне Рядобжа Островского района в 21:53 загорелась двухэтажная хозяйственная постройка. Возможной причиной стал человеческий фактор — несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печного оборудования. Пожар был ликвидирован силами 8 специалистов и 3 единиц техники.

В тот же день в 22:33 в Стругах Красных в Трудовом переулке произошло возгорание ещё одной хозяйственной постройки. Специалисты предполагают, что причиной пожара стала неисправность трубы дымохода.

В Порхове на улице Комсомольской в 23:49 загорелось ещё одно хозяйственное строение. Предположительно, пожар случился из-за неправильного устройства печи. Огнеборцы смогли спасти жилой дом и хозяйственную постройку.

В ночь на 1 декабря Плюсском районе в деревне Заплюсье на улице Комсомольской в 00:40 загорелось бесхозное строение. Предположительно, причиной стало неосторожное обращение с огнём неустановленного лица.

В Великих Луках на переулке Островского в 17:37 загорелась хозяйственная постройка. Специалисты предполагают, что причиной пожара стало несоблюдение правил пожарной безопасности при эксплуатации печи. Была спасена хозяйственная постройка.

В Порховском муниципальном округе в деревне Подзорово в 4:48 загорелся жилой дом. Предположительной причиной стала неисправность печного оборудования. Огнеборцы смогли спасти жилой дом. Пожар ликвидировали 5 специалистов и 2 единицы техники.