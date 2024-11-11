Недвижимость

Суд изъял земельный участок в Печорском округе за неиспользование по назначению

Печорский районный суд рассмотрел дело об изъятии земельного участка сельскохозяйственного назначения, принадлежавшего гражданину, за его неиспользование по целевому назначению в течение более трех лет. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в комитете по управлению государственным имуществом Псковской области.

Фото: комитет по управлению государственным имуществом Псковской области

Согласно материалам дела, Северо-Западное управление Федеральной службы по ветеринарному и фитосанитарному надзору неоднократно выявляло нарушения земельного законодательства. На участке не проводились агротехнические работы, не осуществлялось сельскохозяйственное производство, а также не производилось сенокошение.

Несмотря на многочисленные проверки, собственник до сих пор не устранил нарушения. Участок остался непригодным для сельского хозяйства, зарос сорняками и кустарниками, а также содержал отходы производства и потребления.

Ответчик не согласился с исковыми требованиями, однако не предоставил суду доказательств устранения нарушений. Суд принял решение удовлетворить исковые требования комитета, основываясь на доказательствах, представленных Северо-Западным управлением, включая постановления о привлечении гражданина к административной ответственности, которые не были обжалованы.

Земельный участок, относящийся к категории земель сельскохозяйственного назначения с разрешенным использованием для сельскохозяйственного производства, изъят у собственника путем продажи на публичных торгах. Установлена начальная продажная цена в размере кадастровой стоимости.