Общество

Начался прием вопросов к прямой линии губернатора Михаила Ведерникова

Жители Псковской области начали направлять вопросы к прямой линии губернатора Михаила Ведерникова. Традиционное общение с гражданами в прямом эфире пройдет 9 декабря в 19:00. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили пресс-службе правительства Псковской области.

Колл-центр по сбору вопросов начал работу 2 декабря. Звонки принимаются по будням с 9.00 до 18.00 по телефону: 8 (800) 222-03-31. Обращение можно направить в официальную группу ГТРК «Псков» ВКонтакте, в Telegram-канале или на электронную почту: gtrkpskov@mail.ru.

Впервые задать вопрос губернатору Михаилу Ведерникову можно через Госуслуги. Для этого нужно зайти на платформу обратной связи на портале, выбрать категорию вопроса, а также указать адрес проблемы и при необходимости загрузить текстовый, аудио- или видеофайл. Важно отметить, что можно подать не более двух сообщений в сутки.

Кроме того, задать вопрос главе региона можно и через официальную страницу Псковской области ВКонтакте через вкладку «Высказать мнение».

Трансляция будет вестись на телеканале «Россия 24», а также на волнах «Радио России-Псков» и «Радио Маяк-Псков».

Прямая линия губернатора — традиционная форма общения главы региона с гражданами. Из года в год от жителей региона поступают сотни вопросов со всей области, которые касаются самых разных сфер жизни. В этом году это будет восьмая прямая линия губернатора.