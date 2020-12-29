Общество

Путин согласился вернуться к вопросу индексации пенсий работающим россиянам

Президент России Владимир Путин согласился со словами главы Федерации независимых профсоюзов России (ФНПР) Михаилом Шмаковым о необходимости вернуться к вопросу об индексации пенсий работающих пенсионеров.

На встрече с главой государства Михаил Шмаков отметил, что в ФНПР с самого начала считали неправильным принятое в 2016 году решение приостановить индексацию пенсий этой категории россиян, пишет РИА Новости.

«Понятно, что там начисляются потом, возможно, какие-то компенсационные коэффициенты и так далее, - сказал Михаил Шмаков. - Тем не менее они не покрывают, по мнению самих пенсионеров, которые рассчитывают, естественно, все свои доходы, тех потерь, которые они получают. Во-вторых, это решение привело к прекращению работы многими пенсионерами, которые до этого продолжали еще работать, оставаясь на пенсии».

По его словам, работающие пенсионеры платят взносы и в Пенсионный фонд, поэтому если на первом этапе выигрыш государства составил 70 миллиардов рублей, после их увольнения бюджет потерял порядка 500 миллиардов.

Михаил Шмаков обратил внимание на то, что Конституция предусматривает регулярную индексацию пенсий. «Там не написано каких – работающих пенсионеров, неработающих пенсионеров, – там просто: индексация пенсий. Если человек свою пенсию заработал, заслужил ее тем, что он на протяжении длительного времени вносил взнос в Пенсионный фонд, то дальше никакой дискриминации тоже не должно быть», - считает глава ФНПР.

«Вы правы абсолютно в том, что это вопрос, который требует дополнительного рассмотрения», - ответил Владимир Путин.

По мнению Михаила Шмакова, к вопросу об индексации надо подойти серьезно, это снимет возникающее недоверие и напряжение. Президент отметил, что в вопросе есть элементы несправедливости, связанные с недостаточной индексацией.