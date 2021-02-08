Общество

Михаил Ведерников поздравил с праздником работников гражданской авиации

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников поздравил сотрудников аэропорта имени княгини Ольги, коллективы авиакомпаний, диспетчерских и технических служб с профессиональным праздником - Днем работника гражданской авиации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе администрации региона.

«Аэропорт им княгини Ольги играет важную роль в транспортной системе Псковской области, - подчеркнул глава региона. - Он открывает перед жителями региона новые горизонты для отдыха и путешествий, сокращает время командировок, связывает родственников и друзей из разных городов».

Михаил Ведерников напомнил, что в прошлом году открыли четыре новых направления: Калининград, Минеральные Воды, Анапу и Симферополь. Несмотря на ограничительные меры (с 6 апреля по 23 июня аэропорт был закрыт), пассажиропоток за год вырос на 36% - всего перевезли 45,4 тысячи пассажиров, отметил он.

«Работу по развитию авиаперевозок мы продолжим и в этом году. Так, с 8 февраля количество рейсов Псков - Москва увеличилось до 5 в неделю, а с апреля они станут ежедневными. В планах - связать авиасообщением Псков и Минск», - рассказал губернатор.

По его словам, впереди еще много работы по совершенствованию авиационной инфраструктуры, повышению качества и стабильности перевозок, расширению географии полетов. «Но уверен, что со всеми вызовами мы справимся, и авиаперевозки Псковской области продолжат свое динамичное развитие. Благодарю всех, кто принимает участие в этой работе, и желаю новых побед, крепкого здоровья, успехов и благополучия!» - добавил Михаил Ведерников.