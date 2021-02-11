Общество

Банк «Открытие»: Лишь 14% жителей СЗФО планируют отметить День святого Валентина

Отметить День святого Валентина (праздник всех влюбленных) 14 февраля планируют 14% жителей Северо-Западного федерального округа. Еще 27% собираются лишь поздравить с этим праздником свою половину, а 31% жителей СЗФО считают этот день «чуждым нам иностранным праздником». Таковы результаты опроса, проведенного банком «Открытие»*.

Фото: wallpaperforu.com

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в банке, при этом в целом по стране праздновать День святого Валентина и дарить любимым подарки в этом году будут 19% россиян. Еще 29% готовы поздравить свою половинку, но не будут отмечать 14 февраля. 29% опрошенных считают День святого Валентина чуждым праздником, поэтому намерений праздновать и поздравлять кого-либо в этот день у них нет. Особенно популярна такая точка зрения в Южном федеральном округе (41%) и на Северном Кавказе (33%).

15% жителей СЗФО признались, что им не с кем отмечать этот праздник. Это столько же, сколько в Москве и Московской области. Но более чем в 2 раза больше, чем в Южном федеральном округе (6%).

Среди тех, кто будет поздравлять свою половинку с праздником, 4% собираются подарить «валентинку», 12% потратят на подарок не более 1000 рублей, 16% – от 1000 до 3000 рублей, 6% расщедрятся и потратят на подарок своему любимому человеку более 3000 рублей. 34% жителей федерального округа признались, что поздравят на словах, а дарить ничего не собираются. А 28% пообещали подарить любимым на День святого Валентина свою любовь.

*Опрос проведен банком «Открытие» 5-9 февраля по репрезентативной выборке среди 1000 россиян в возрасте 18 65 лет в городах с населением более 100 тысяч человек.