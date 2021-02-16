Общество

Антон Минаков: У меня современное отношение к прививкам, а не как в 18 веке

Региональный координатор ЛДПР, руководитель партийной фракции в Псковском областном Собрании Антон Минаков в прямом эфире радио «Эхо Москвы» в Пскове рассказал о своем самочувствии после первого этапа вакцинации от коронавируса. Напомним, депутат сделал прививку 12 февраля. 2 марта у него вторая фаза вакцинации.

«Серьезных сомнений у меня не было, так как у меня достаточно современное отношение к прививкам, а не как в 18 веке — что их надо бояться, что это нечто плохое и злое. В прошлую пятницу я сделал себе прививку, перед этим сдал тест на антитела. Он показал, что болезни у меня не было, поэтому с чистой совестью я пошел на эту прививку. Весь день чувствовал себя прекрасно, будто ничего и не было. Единственно, что на следующий день было некое состояние усталости, которое рассосалось к обеду. И все. Больше меня ничего не беспокоит. Я готов к второй фазе вакцинации. 2 марта планирую это сделать», - рассказал Антон Минаков.

У него не было сомнений - делать или нет. «Я просто ждал момента, когда вакцина поступит в наш регион. После того, как я сделал прививку, на меня посмотрели мои помощники, соратники, и после этого количество желающих привиться выросло в разы. Мои помощники уже спорят, кто будет следующим», - добавил гость студии.

Также он обратился к радиослушателям с призывом последовать его примеру и тоже привиться от коронавируса. «Наша прививка одна из самых лучших, если не самая лучшая в мире. Опробована лично на мне... Хотелось бы сказать нашим радиослушателям: делайте прививку, здесь бояться нечего. Небольшое недомогание, которое может быть после прививки, не идет ни в какое сравнение с теми последствиями, которые могут быть после коронавируса. Обезопасьте себя и своих близких», - призвал Антон Минаков.