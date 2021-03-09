Общество

Псковичам рассказали о продлении выплаты пенсии по инвалидности

Выплаты пенсии по инвалидности в упрощенном беззаявительном порядке будут производиться до 1 апреля, упрощенный порядок признания лица инвалидом действует до 1 октября. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения Пенсионного фонда РФ по Псковской области.

Временный упрощенный порядок признания лица инвалидом на основе документов медицинских учреждений, без посещения инвалидом бюро медико-социальной экспертизы действовал до 1 марта. Правительство РФ продлило данную упрощенную процедуру до 1 октября.

Гражданам не надо лично приходить в бюро медико-социальной экспертизы для продления группы инвалидности. Все необходимые сведения в ПФР передают органы МСЭ. При наступлении даты, до которой была установлена инвалидность по итогам предыдущего освидетельствования, ее срок автоматически продлевается на полгода с сохранением ранее установленной группы инвалидности.

«Если срок инвалидности истек, например, 1 марта, то ее новый срок автоматически продлевается до 1 сентября», - пояснили в отделении.

При этом в Пенсионном фонде отмечают, что на сегодняшний день упрощенный беззаявительный порядок по продлению выплаты пенсии по инвалидности действует до 1 апреля.

При первичном установлении инвалидности после получения сведений от органов МСЭ специалисты ПФР свяжутся с гражданином и проинформируют его о возможности подачи заявления на назначение и доставку пенсии через Личный кабинет на сайте ПФР или на Едином портале госуслуг. Если у гражданина не будет возможности направить заявление удаленно с помощью электронных сервисов, то свое согласие на назначение пенсии по инвалидности он сможет дать специалистам ПФР по телефону.

Напомним, что с августа Пенсионный фонд в беззаявительном порядке назначает ежемесячные денежные выплаты инвалидам и детям-инвалидам. Социальная выплата назначается со дня признания гражданина инвалидом по сведениям, поступившим в Пенсионный фонд из Федерального реестра инвалидов. Уведомление о назначенной пенсии и ЕДВ поступает в личный кабинет гражданина на портале госуслуг. С информацией также можно ознакомиться в личном кабинете на сайте Федерального реестра инвалидов.