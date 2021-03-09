Общество

Самолет авиарейса МинВоды-Псков сел в Пулково из-за плохих метеоусловий

Самолет, направлявшийся в Псков из Минеральных Вод, из-за погодных условий, метели и плохой видимости сел на запасной аэродром в Пулково. Об этом сообщается в официальном Telegram-канале Псковской области.

Фото: pixabay.com

«Командир экипажа принял решение, в 20.07 самолет направили на запасной аэродром», - рассказал генеральный директор Псковского международного аэропорта имени княгини Ольги Артем Тарасов.

Этим же рейсом пассажиры вернутся из Пулково в псковский аэропорт после улучшения погодных условий.