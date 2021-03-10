Общество

Рисунки юных псковичей вошли в онлайн-выставку Музея Победы

Работы юных художников Псковской области вошли в онлайн-выставку детских рисунков, которую разместил на своем сайте московский Музей Победы. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в информационном центре музея.

В электронную экспозицию вошли лучшие работы участников всероссийского конкурса «Мой любимый Музей Победы». Творческое состязание проводилось к празднованию 35-летия музея.

Школьники Псковской области стали одними из самых активных участников конкурса. Они представили около 30 работ. По условиям конкурса, до 28 марта интернет-пользователи могут проголосовать за понравившиеся работы и поддержать своих земляков.

Авторы трех рисунков, набравшие наибольшее количество голосов в каждой возрастной категории, станут лауреатами в номинации «Приз зрительских симпатий» и смогут посетить zoom-экскурсию по уникальной экспозиции Музея Победы «Подвиг Народа».

Итоги творческого состязания объявят 30 марта. Победители будут определены в трех возрастных категориях: 7-10 лет, 11-14 лет, 15- 17 лет. Лучшие работы будут использованы для создания полиграфической рекламной продукции.

Всего на конкурс поступило более 700 рисунков из 63 регионов России. Чаще всего ребята рисовали зал Славы, зал «Лица Победы», экспозицию «Подвиг Народа» и фасад музея, перед которым горит Вечный огонь.