Общество

Псковские бани сохранят социальные тарифы

Вопрос о передаче бань на улицах Советской, Конной и Боровой в Пскове в частные руки рассмотрели на заседании комитета по земельным ресурсам, градостроительству и муниципальной собственности в Псковской городской Думе 19 марта. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе городской администрации.

Заместитель главы администрации Пскова Павел Волков сказал, что ни о какой передаче в частные руки речи не идет. В отношении данных бань планируется заключить концессионное соглашение. Он также добавил, что на протяжении длительного времени банно-прачечным комплексом города управляло муниципальное предприятие.

За последние несколько лет предприятие было вынуждено продать или отказаться от управления тремя объектами: бани на Гагарина, прачечная на Коммунальной, Гельдтова бани. «Мы вынуждены констатировать, что такая модель управления не является эффективной, а решение о рассмотрении концессионного соглашения это и есть желание и способ сохранить бани для горожан, а не продать их для спасения муниципального предприятия», - акцентировал Павел Волков.

В этом случае бани останутся в муниципальной собственности, но все расходы по содержанию возьмет на себя инвестор. Кроме того, концессионер будет обязан сохранить всю социальную составляющую. «Не исключено, что общие тарифы вырастут, но тут уже в силу вступят законы рынка», - добавили в пресс-службе.