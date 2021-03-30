Общество

Базовая станция связи может появиться в порховской деревне Подоклинье

Базовая станция связи может появиться в деревне Подоклинье Порховского района. Этот вопрос обсуждался на встрече губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с активистами территориального местного самоуправления (ТОС) 30 марта, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Местные жители указали на то, что в населенном пункте сотовая связь плохого качества. Губернатор напомнил, что с федеральным центром прорабатывается вопрос о том, чтобы базовые станции (4G) появились в населенных пунктах региона численностью от 20 до 100 человек. По его словам, установка этих вышек позволит охватить сотовой связью 95% территории. «Ваш населенный пункт туда тоже включим», - пообещал Михаил Ведерников.

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Кроме того, активисты рассказали, что в рамках грантового конкурса ТОСов они планируют установить в деревне детскую площадку. А также надеются на волейбольную.

«Давайте мы вам по волейбольной площадке поможем, - предложил глава региона. - Напишите, что нужно будет. И давайте вам воркаут-площадку поставим. Очень много ребят, которые занимаются этим видом спорта. Мы за последние два года в области почти 200 таких площадок установили и 100 планируем еще в этом году установить».

Михаил Ведерников указал на то, что ТОСы дают возможность жителям участвовать в решении тех проблем, которые стоят перед населенным пунктом, получать дополнительное финансирование.

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Он напомнил, что когда начинали создавать ТОСы, фонд для их грантовой поддержки был 3,5 млн рублей. «В прошлом году - 12 млн. По инициативе депутатов, по инициативе Ассоциации местного самоуправления в этом году уже 20 млн предусмотрели на гранты. Мы с Александром Алексеевичем (Котовым, председателем Псковского областного Собрания депутатов - ред.), с депутатами договорились, что эту сумму все время будем увеличивать, потому что проблем много», - рассказал глава региона.

«Когда в любом населенном пункте, даже с большим количеством проблем, есть активные жители, есть нормальное взаимодействие с местной властью, у местной власти есть взаимодействие с районной, у районной - с областной, тогда все вопросы потихоньку, может быть, не так быстро, как хотелось бы, но решаются», - добавил Михаил Ведерников и призвал членов ТОСов участвовать в процессе формирования бюджетов сельских поселений.