Общество

Авиарейсы «Псков – Москва» становятся ежедневными с 1 апреля

Авиарейсы «Псков – Москва» становятся ежедневными с 1 апреля. Об этом сообщил губернатор Псковской области Михаил Ведерников в своем Instagram-аккаунте.

«Еще одна важная веха в развитии аэропорта Пскова – с сегодняшнего дня рейсы "Псков-Москва", "Москва-Псков" становятся ежедневными, - отметил он. - Направление из года в год доказывает свою высокую актуальность для жителей и гостей региона. Так, с начала года загрузка рейсов стабильно составляла 85-95%».

Михаил Ведерников отметил, что для удобства пассажиров было скорректировано расписание: теперь вылет из Пскова в Москву перенесли на 8.00 (прилет в 9.10), вылет из Москвы в Псков - в 22.35 (прилет в 23.55). «Теперь у каждого есть возможность провести полный рабочий день в столице и вернуться домой одним днем», - сказал губернатор.

«Так мы продолжаем идти к нашей цели – пассажиропотоку в 130 тысяч человек в год. На таком этапе у нас появится возможность привлечь инвестора для строительства нового терминала и комплексного развития аэропорта. Уверен, шаг за шагом мы этого добьемся!» - добавил глава региона.