Общество

Псковичи могут не уведомлять ведомства о получаемых в ПФР выплатах

Сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом населению, другие ведомства имеют возможность запрашивать самостоятельно. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе отделения ПФР по Псковской области.

Жителей региона информируют о том, что согласно законодательству органы, оказывающие государственные и муниципальные услуги, не вправе требовать от человека представления документов и информации, которые находятся в распоряжении органов, предоставляющих государственные и муниципальные услуги, иных органов, органов местного самоуправления.

Таким образом, организации, которым требуются сведения о выплатах, производимых Пенсионным фондом (о размере пенсии, ЕДВ, компенсационных выплат по уходу) самостоятельно запрашивают необходимую информацию по каналам межведомственного электронного взаимодействия. Людям не нужно самим обращаться в клиентские службы территориальных органов ПФР за получением справок для представления их в органы социальной защиты населения, центры социального обслуживания, медицинские учреждения и другие организации.

Напомним, что справку о размере пенсии, о стаже и пенсионных коэффициентах можно получить дистанционно. В случае необходимости справки, заверенные электронной подписью, можно получить в личном кабинете гражданина на сайте ПФР или портале госуслуг без визита в клиентскую службу. Кроме этого, необходимые сведения можно получить в МФЦ.