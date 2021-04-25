Общество

Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая

Первый информационно-познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая в Гдовском центре досуга и культуры. Идея собрать вместе неравнодушных к своему краю родилась в районном Молодёжном центре, сообщается в группе «Граждане» Гдовского края в соцсети «ВКонтакте».

На форуме планируется представить и обсудить проекты, связанные с развитием волонтерского движения, парламентаризма и экологии, занятиями фотографией, журналистикой, современными танцами, ремеслами, декоративным творчеством и многим другим.



Задачами форума организаторы считают продвижение идей молодежи и поддержку социально значимых проектов, создание условий для совместной реализации творческих начинаний в нашем районе.



«Аудитория, которая может собраться на форуме, ограничена санитарно-эпидемиологической обстановкой, поэтому если вы хотите стать участником, представить свои идеи и обсудить инициативы других, пожалуйста, зарегистрируйтесь через электронную форму, ссылка на которую размещена ниже», - отмечается в сообщении.

Со всеми предложениями, а также вопросами по проведению форума и его программе можно обратиться к специалисту Молодёжного центра Евгению Михайлову.



Открытие форума состоится в субботу, 1 мая, в 11:00 в Гдовском центре досуга и культуры (улица Ленина, 1).