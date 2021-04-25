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Общество

Познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая

25.04.2021 18:39|ПсковКомментариев: 0

Первый информационно-познавательный форум «Молодежь Гдовщины» откроется 1 мая в Гдовском центре досуга и культуры. Идея собрать вместе неравнодушных к своему краю родилась в районном Молодёжном центре, сообщается в группе «Граждане» Гдовского края в соцсети «ВКонтакте».

На форуме планируется представить и обсудить проекты, связанные с развитием волонтерского движения, парламентаризма и экологии, занятиями фотографией, журналистикой, современными танцами, ремеслами, декоративным творчеством и многим другим.

Задачами форума организаторы считают продвижение идей молодежи и поддержку социально значимых проектов, создание условий для совместной реализации творческих начинаний в нашем районе.

«Аудитория, которая может собраться на форуме, ограничена санитарно-эпидемиологической обстановкой, поэтому если вы хотите стать участником, представить свои идеи и обсудить инициативы других, пожалуйста, зарегистрируйтесь через электронную форму, ссылка на которую размещена ниже», - отмечается в сообщении.

Со всеми предложениями, а также вопросами по проведению форума и его программе можно обратиться к специалисту Молодёжного центра Евгению Михайлову.

Открытие форума состоится в субботу, 1 мая, в 11:00 в Гдовском центре досуга и культуры (улица Ленина, 1).

Теги: #Гдовский район #молодежь #форум
Источник: Псковская Лента Новостей
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