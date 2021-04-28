Общество

ПЛН:ТВ: Нужна ли псковским школьникам «Моя Россия»?

В Госдуме предложили ввести в начальной школе предмет «Моя Россия». Эта инициатива вызвала неоднозначную реакцию в обществе - от одобрения до резкой критики. Мы решили узнать у псковичей, нужна ли в начальных классах эта новая дисциплина.