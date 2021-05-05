Общество

Семьи с детьми и беременные получат президентские выплаты до 17 августа

Минфин, Минтруд, Минздрав, Минпросвещения, Рособрнадзор и Пенсионный фонд России должны до 17 августа предоставить в правительство доклад о единоразовых выплатах 10 тысяч рублей семьям с детьми в возрасте от 6 до 18 лет.

К этой же дате приурочен отчет о предоставлении финансовой помощи неполным нуждающимся семьям с детьми и беременным женщинам. Эти категории должны начать получать ежемесячные выплаты с 1 июля.

Такие данные опубликовала 5 мая пресс-служба кабинета министров. Соответствующие поручения по итогам послания президента Владимира Путина подписал премьер-министр Михаил Мишустин.

Также до 10 июня Минтруд и Минфин должны разработать и представить в правительство подходы к созданию в России целостной системы мер поддержки малообеспеченных семей с детьми. О проработке вопроса в части полной оплаты больничных родителям детей до 7 лет вне зависимости от продолжительности стажа Минтруд, Минфин и Фонд социального страхования России обязаны отчитаться до 1 июля.

Всего в списке поручения 58 пунктов. Помимо названных, они касаются направлений модернизации здравоохранения, поддержки отечественной туристической отрасли, предоставлении госуслуг, обеспечения финансовой устойчивости бюджетов регионов.