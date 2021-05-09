Общество

Герои неба с земли Псковской

За землю - умирали в облаках,

А на земле - отстаивали небо

(П.Ильченко)

За подвиги на фронтах Великой Отечественной войны звание Героя Советского Союза - самую высокую и почетную награду советского периода - получили свыше 11 тысяч человек. Первыми этого почетного звания были удостоены молодые летчики 158-го истребительного авиационного полка - младшие лейтенанты Степан Здоровцев, Петр Харитонов и Михаил Жуков, прикрывавшие подступы к Острову и Пскову. В конце июня 1941 года они совершили первые в истории войны воздушные тараны немецких «юнкерсов».

Героизм советских летчиков-асов легендарен, о беспримерной мужественности наших пилотов говорят такие цифры: за отличное выполнение боевых заданий и отвагу около 200 тысяч авиаторов отмечены государственными наградами. 2420 человек были удостоены звания Героя Советского Союза. Среди плеяды бесстрашных авиаторов 65 дважды и два человека трижды награждены медалью «Золотая Звезда».

Мы расскажем о некоторых героях – летчиках Великой Отечественной войны, уроженцах Псковской области, которые навечно вписали свое имя в доблестные списки.

Герой Советского Союза генерал-майор авиации Николай Александрович Козлов

Николай Козлов родился 17 (30) апреля 1917 года в деревне Красково Соинской волости Себежского уезда Витебской губернии (ныне Пустошкинский р-н Псковской области). С 1927 года жил в городе Ленинграде.

Отец Николая, Александр Спиридонович, участник Русско-японской, Первой мировой и Гражданской войн, награжденный высшими знаками солдатской доблести - тремя Георгиевскими крестами, работал на обувной фабрике «Скороход». В период блокады он вступил в народное ополчение и погиб при налете вражеской авиации. Мать Николая пережила отца, вынесла все ужасы 900-дневной блокады и была награждена медалью «За оборону Ленинграда».

Закончив 7 классов средней школы, Николай Козлов вместе с 4 своими друзьями поступил в ФЗУ при Ленинградском механическом заводе № 1, которое в 1934 году окончил по специальности слесарь - инструментальщик (лекальщик). Работу на заводе он совмещал с учёбой в Рабфаке при Электромеханическом институте.

Сдав экзамены, в 1936 году Николай получил законченное среднее образование и поступил на работу в добровольное спортивное общество «Рот - фронт». К тому времени авиация вызывала в нем все возрастающий интерес, и вскоре он поступает в ленинградский аэроклуб. Закончив его в 1937 году, продолжает обучение в Чугуевском авиационном училище, под Харьковом.

В ноябре 1939 года Николай Козлов в числе группы выпускников был направлен в город Кировобад на высшие курсы боевого применения ВВС. Там под руководством инструкторов, имевших опыт боев в Испании, молодые летчики приступили к освоению сложного пилотажа, полетов в любую погоду, ночных полетов, воздушного боя со стрельбой по цели из любых положений. Молодой авиатор получил направление в базировавшийся в Бобруйске (ЗапОВО) 122-й истребительный авиаполк. Осенью 1940 года он был переведен в 162-й авиаполк того же округа. Полк входил в состав 43-й истребительной авиационной дивизии, которой командовал участник Испанской войны, знаменитый уже тогда комдив Г. Н. Захаров.

Утром 22 июня объявили тревогу. В 5 часов утра Николай простился с женой и маленькой дочкой и долгие 4 военных года ничего о них не знал. Разве мог он предположить, что эшелон с эвакуируемыми, в котором находилась и его семья, немецкие самолеты будут расстреливать с воздуха и жена потеряет руку, а дочурка будет тяжело ранена. Лишь спустя 4 года отыщет он их там же, на белорусской земле, чудом переживших оккупацию.

23 июня около 4 часов утра дежурное звено Николая Козлова (ведомые Кузнецов и Опищенко) подняли по тревоге: к аэродрому приближалась группа Мессершмиттов-110. В бой пришлось вступать над аэродромом. Николай увидел, что один «110-й» пытается штурмовать стоянку его эскадрильи, и пошел в атаку. Удар пушек его истребителя И-16 был точен. Ме-110 загорелся и врезался в землю на границе аэродрома - счет сбитым вражеским машинам был открыт - и в полку и на личном счету Козлова.

Ранним утром 24 сентября Козлов в паре с летчиком Сибириным вылетел на разведку аэродрома в Сеще. МиГ-3 Николая был подготовлен к вылету. Параллельно, но с некоторым запозданием, велась подготовка самолета его ведомого, и в это время был получен приказ на перехват бомбардировщиков противника, шедших к Брянскому железнодорожному узлу, где как раз происходила выгрузка наших войск. Николай взлетел один. На удалении 30-40 км от станций Брянск-1 и Брянск-2 он обнаружил в воздухе группу из 6 юнкерсов Ju-88 под прикрытием трех Ме-109. Пошёл в атаку на ведущего «Юнкерса», открыв огонь с передней полусферы по кабине летчика под углом 15 градусов к оси самолета. Тот, потеряв управление, перешёл в пикирование и врезался в землю. Выполнив боевой разворот, Николай сверху атаковал другой бомбардировщик и зажег его.

И тут на его МиГ-3 навалились истребители прикрытия. Когда один из них зашёл «МиГу» в хвост, Николай выпустил щитки - скорость его машины резко упала, и «Мессер», проскочив вперед, сам стал мишенью. Но сбить его не удалось - оружие на МиГ-3 отказало. «109-му», пикируя до самой земли, удалось выйти из боя. Тут Николай заметил, что один Ju-88 продолжает следовать прежним курсом на высоте 3000 - 4000 метров. Не имея возможности поразить его огнем бортового оружия, Николай не желал упускать бомбардировщик, уже становившийся на боевой курс. Подойдя снизу к его хвостовому оперению и уравняв скорости, он взял ручку управления на себя - и винт «МиГа» врезался в хвостовую часть «Юнкерса». Тот начал разрушаться и вскоре упал на землю.

Козлов же от удара на короткое время потерял сознание. Когда очнулся, его «МиГ» шел со снижением и горел. Николай открыл фонарь и покинул самолет. Раскрыл парашют - и был тут же атакован одним из «Мессеров». Очереди сильно изрешетили купол, противник заходил на повторную атаку, - надежд на спасение у Николая практически не оставалось. И в это время он услышал стук пулеметов БС, глянул вверх - это его ведомый Сибирин подоспел к месту схватки и сбил зазевавшегося немца, увлеченного охотой за «легкой добычей».

Этот бой, длившийся 20 минут, проходил в районе штаба Брянского фронта. Сам таран наблюдало руководство фронта - Командующий Еременко и член Военного совета Пономаренко. Вскоре Николай Козлов был представлен к званию Героя Советского Союза. Его боевой счет после того памятного боя составлял 9 сбитых самолетов. Но награждение не состоялось - войска Брянского фронта попали в тяжёлое положение, и стало не до наград...

В ходе этого боя Николай Козлов получил серьезные ранения: была перебита левая нога, при приземлении на разодранном парашюте повреждена правая. Требовалось длительное лечение. Николая отправили на санитарном поезде в тыл, но в Саратове он постарался от поезда «отстать». Пошел в комендатуру, рассказал о своем желании воевать. Его направили в Саратовский госпиталь, а после излечения - в отдел кадров Приволжского военного округа. Начальник отдела кадров хотел было направить Николая в запасной авиаполк, но тот ответил, что в ЗАП не поедет, а если его пошлют туда в приказном порядке, то приказ он, конечно, выполнит, но как только получит возможность летать, сразу же улетит на фронт. Ввиду такого упорства Козлова решили направить в 439-й авиаполк на должность заместителя командира эскадрильи.

Вот всего два эпизода из боевой биографии рядового летчика, который за 4 месяца прошел «огонь и воду». Видел изорванные тела беженцев в результате бомбежек германских люфтваффе, видел боевых товарищей, сгоревших заживо в своих самолетах, видел кровь, пот и слезы. А война только началась. «Медные трубы» были впереди.

Умелые действия лётчика в ходе воздушных боев были отмечены командованием, и потому когда в сентябре 1942 года началось формирование 910-го истребительного авиаполка особого назначения ПВО, командующий авиацией ПВО генерал А. С. Осипенко включил в его состав и Николая Козлова. При отборе летчиков в новую авиачасть учитывалось все, в том числе количестве совершенных боевых вылетов и одержанных в воздушных боях побед, а также обладание навыками ночных полетов.

В новой авиачасти Козлов был назначен командиром 3-й эскадрильи. Та получала самолеты последней в полку, поэтому ей достались «Яки» новой модификации, Як-1Б (1-я и 2-я эскадрильи имели на вооружении Як-7), что сразу стало предметом зависти лётчиков из других эскадрилий. В боевые действия 910-й ИАП вступил в конце Октября 1942 года и до 10 Февраля 1943 года прикрывал группировку советских войск под Сталинградом. После завершения Сталинградской битвы полк вывели на отдых в Борисоглебск.

14 Февраля 1943 года капитану Козлову, вместе с летчиками 102-й истребительной авиационной дивизии ПВО П. Шавуриным и С. Кобловым, было присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда» (№ 702).

С августа 1943 Николая Козлов – командир 907-го истребительного авиационного полка ПВО. Воевал в составе Западного (август 1943 – апрель 1944) и Северного (апрель-октябрь 1944) фронтов ПВО. Осуществлял воздушное прикрытие прифронтовых коммуникаций во время битвы за Днепр, освобождения Правобережной Украины, Корсунь-Шевченковской, Белорусской, Висло-Одерской и Берлинской операций.

Всего за время войны совершил 620 боевых вылетов на истребителях И-16, МиГ-3, Як-1, Як-7 и Ла-5, в 127 воздушных боях сбил лично 16 и в составе группы 3 самолёта (по наградным документам — сбил лично 19 и в составе группы 3 самолёта) противника.

Награды: Герой Советского Союза (14.02.1943); орден Ленина (14.02.1943); 2 ордена Красного Знамени (25.04.1944; 22.02.1968); орден Александра Невского (23.08.1944); 2 ордена Отечественной войны 1-й степени (5.11.1942; 11.03.1985); 3 ордена Красной Звезды (18.09.1941; 5.11.1954; 21.02.1974).

Медали. Кавалер ордена Возрождения Польши (6.10.1973); болгарский орден «9 сентября 1944 года» 1-й степени с мечами (14.09.1974); иностранные медали.

Герой Советского Союза полковник Виктор Павлович Иванов

Виктор Иванов родился 29 декабря 1919 года в деревне Анашкино, ныне Новоржевского района Псковской области, в семье крестьянина. Окончил 7 классов и курсы счетоводов, работал в колхозе. Окончив Великолукский аэроклуб, стал летчиком-инструктором планерного клуба. С 1937 года Виктор Иванов жил в Ленинграде, где работал механиком на заводе. С 1939 года в рядах Красной Армии. В 1940 году окончил Чугуевскую военную авиационную школу летчиков.

С июня 1941 года младший лейтенант Виктор Иванов в действующей армии. По июль 1941 года служил в составе 147-го ИАП, летая на И-153, защищал порты Архангельска и Мурманска. С марта по август 1942 года - в 768-м ИАП, летал на «Харрикейне». С сентября 1942 года по май 1945 года - в 910-м ИАП (148-м Гвардейском ИАП), летал на Як-1, Як-7, Як-9.

Его фронтовая судьба была не только долгой, но богатой такими событиями, многие из которых могли бы составить сюжет для приключенческого романа. Его ратный путь был исключительно ярким, а 2 из более чем 700 боевых вылетов стали воистину звездными.

В августе 1942 года старший лейтенант Виктор Иванов был отозван с фронта и как один из сильнейших летчиков направлен во вновь формируемый в Химках 910-й ИАП (позднее ставший 148-м Гвардейским ИАП). Предполагалось, что это будет полк особого назначения. В составе этого полка он воевал под Сталинградом, на Курской дуге, освобождал Украину, Польшу, сражался в Германии.

3 января 1943 года, возвращаясь с лейтенантом Ю. Жилиным с задания, западнее Сталинграда капитан Иванов увидел в разрывах облаков набирающий высоту «Кондор» - четырехмоторный транспортный самолёт FW-200. Спикировав, он в упор, едва не столкнувшись с громадиной, из всех стволов ударил по пилотской кабине, и через несколько секунд самолет, шедший на малой высоте, упал на землю. Можно представить себе удивление советских воинов, осматривавших сбитую машину, когда они обнаружили среди обломков 32 трупа германских офицеров и множество знамён окружённых немецких частей армии Паулюса. До последних сражений 1945 года это был единственный случай, когда трофеем сразу становилось такое количество воинских святынь. Недоброжелательность тогдашнего командира полка не позволила Иванову записать на свой счет эту великолепную победу, а к официальному незачету сбитых он всегда относился достаточно равнодушно. Как бы то ни было, но захваченные в упавшем «Кондоре» знамена, в любом случае, служат весомым подтверждением этой необычной воздушной победы...

В конце марта 1944 года разгорелись тяжелейшие воздушные схватки в районе города Сарны. В те дни истребителям очень часто приходилось вести бои с превосходящими силами противника. Особенно упорной была схватка восьмерки наших «Яков» с большой группой «Юнкерсов», которые в сопровождении «Мессеров» шли бомбить железнодорожный узел Сарны. Потеряв 9 самолетов, противник повернул обратно. Немецкая авиация предприняла ещё несколько попыток пробиться к цели. Но все они окончились неудачно.

Советское информбюро в сводке от 28 марта сообщило об этих боях следующее: «На днях две группы немецких самолетов пытались произвести налет на военные и промышленные объекты города Сарны. В налетах участвовало до 60 бомбардировщиков противника. Встреченные нашей авиацией, немецкие самолеты к городу не были допущены. В воздушных боях советские летчики сбили 24 немецких самолета. Все наши самолёты, участвующие в этих боях, вернулись на свой аэродром».

В тот день командир 2-й эскадрильи 148-го Гвардейского ИАП Виктор Иванов повел своих ребят на перехват большой группы Ju-88, шедшей к городу Сарны. В бою над Припятью все три девятки «Юнкерсов» были рассеяны, более 10 самолетов сбиты. Перед самым заходом на посадку ему было приказано воспрепятствовать бомбометанию очередной армады неприятельских бомбардировщиков.

«Противнику не было известно, что снарядные ящики у нас пусты, а моторы добирают последние капли горючего, - вспоминал позднее Виктор Иванов. - Плотнее строй... на групповой таран! - передал я в эфир. - Ребята подошли друг к другу, и, завидев плотный строй идущих на них истребителей, немцы дрогнули, смешали свои ряды, и бомбежка была сорвана».

Этот бой проходил на глазах тысяч воинов, его видел и Командующий 6-й Воздушной армией генерал Ф. Полынин: по его личному ходатайству вскоре после этого боя Виктор Иванов был представлен к званию Героя Советского Союза. Так его документы «перешагнули» через штаб дивизии.

Указом Президиума Верховного Совета СССР от 22 августа 1944 года за образцовое выполнение боевых заданий командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные при этом мужество и героизм, Гвардии капитану Иванову Виктору Павловичу присвоено звание Героя Советского Союза с вручением ордена Ленина и медали «Золотая Звезда».

К концу войны командир эскадрильи 148-го Гвардейского истребительного авиационного полка Гвардии майор В. П. Иванов совершил около 750 боевых вылетов, участвуя в 50 воздушных боях, сбил 14 самолетов противника лично и 6 в группе. Есть и другие данные о боевом счете героя.

Награжден орденами: Ленина (22.08.1944), Красного Знамени (29.11.1941, 14.02.1943, 14.02.1944), Александра Невского (27.03.1944), Отечественной войны 1-й степени (11.03.1985), Красной Звезды; медалями.

Герой Советского Союза подполковник Александр Васильевич Лобанов

Александр Лобанов родился 28 апреля 1917 года в семье железнодорожника на станции Карамышево Псковского района Псковской области. В 1925 году семья переехала в Минск, где Александр окончил неполную среднюю школу и школу фабрично-заводского ученичества, после чего работал слесарем, токарем.

Параллельно с работой занимался в аэроклубе. В 1938 году Лобанов был призван на службу в Рабоче-крестьянскую Красную Армию. В том же году он окончил Борисоглебскую военную авиационную школу пилотов. С августа 1941 года воевал на фронтах Великой Отечественной войны. Летал в паре с Героем Советского Союза Михаилом Семенцовым.

К июлю 1943 года заместитель командира эскадрильи 41-го Гвардейского истребительного авиационного полка (8-я Гвардейская истребительная авиационная дивизия, 5-й истребительный авиационный корпус, 2-я Воздушная армия, Воронежский фронт) гвардии старший лейтенант Александр Лобанов совершил 376 боевых вылетов, провел 52 воздушных боя, сбил лично 11 и в составе группы 12 самолетов противника.

Вот что вспоминает об Александре Васильевиче Лобанове его бывший ведомый, полковник запаса Д. А. Алексеев: «О Лобанове, как о человеке, летчике и командире, я очень высокого мнения и, считаю - это настоящий Герой. Он воевал всю войну, от начала и до конца, был контужен. Сбил 26 самолетов и поверьте, все эти 26 «настоящие», без всякой «подделки». Щепетилен в этом вопросе был невероятно. Он помнил обстоятельства уничтожения каждого «фрица» и мне часто рассказывал, притом с такими подробностями и деталями, которые придумать невозможно. И мы в его присутствии приврать боялись.

«Лобанов был летчиком невероятной смелости, ничего не боялся, - рассказывал Алексеев. - Хозяин воздуха – на своем ЛА-5 делал что хотел, мастер высшего пилотажа. Он был настоящим мастером воздушного боя и выводил меня, ещё «зеленого» пилота, из таких передряг, за что я до сих пор ему благодарен. Прямо скажу, спасал… В воздушном бою у Лобанова были следующие приоритеты: первое - это выполнить боевую задачу. Если штурмуем, то отштурмовать так, что бы перед пехотой не было стыдно. Если прикрываем бомбардировщики, то так, что бы ни одного не потерять. Второе - это избежать потерь. Лучше никого не сбить и никого из своих не потерять, чем сбить троих и потерять одного своего. И только третье - сбивать. Лобанов за сбитыми не гонялся, в дважды герои не стремился. Потому и летчиков берег, и победы себе не приписывал».

28 сентября 1943 года за мужество и воинскую доблесть, проявленные в боях с врагами, Александр Лобанов был удостоен звания Героя Советского Союза. Также был награжден тремя орденами Красного Знамени, орденами Александра Невского, Отечественной войны 1-й степени и Трудового Красного Знамени, рядом медалей.

Всего с 1941 по 1945 г. выполнил 811 боевых вылетов, участвуя в 83 воздушных боях, сбил 26 вражеских самолётов лично и 14 в группе с товарищами. В результате штурмовок уничтожил 12 бронемашин, 15 танков, более 100 автомашин после войны оставался на службе в ВВС. В 1949 году окончил Высшие офицерские летно - тактические курсы. В 1953 году в звании подполковника Лобанов был уволен в запас. Проживал и работал в Минске. Умер 4 октября 1986 года.

Зарубцевались наши раны.

От них остался только след,

Но до сих пор мы четко помним

Всех тех, кого давно уж нет.

Мы помним всех, кто пал в сраженьях,

Друзей, погибших, фронтовых.

Они все это время с нами,

Они живут среди живых.

(стихи военного летчика Николая Филатова)

Подготовила Елена Никитина. Редакция благодарит Сергея Владимировича Заборского за предоставленные материалы, иллюстрации и баннеры.

Источники:

1. airaces.narod.ru

2. ru.wikipedia.org

3. soviet-aces-1936-53.ru

4. pamyat-naroda.ru

5. studfile.net/preview/6749977/page:78/

6. https://kondratti.livejournal.com/33847.html