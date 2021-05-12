Общество

Онлайн-марафон соберет организаторов игр в Пскове

Онлайн-марафон для организаторов игровых мероприятий, разработчиков и любителей настольных игр проводит молодежная организация «Вечевой Орден» с 14 по 16 мая в рамках реализации проекта #ИгроПсков. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Участники марафона примут участие в воркшопах, онлайн-игротеках, подведут промежуточные итоги реализации проекта #ИгроПсков. В рамках марафона также пройдет региональный финал чемпионата по чтению вслух «Страница 21». В качестве спикеров в марафоне примут участие представитель Исторического клуба «1398», создатель настольной игры «Купечество» Антон Долгополов (Москва) и кандидат педагогических наук, доцент кафедры теорий и методик начального образования БГПУ имени М. Акмуллы, педагог дополнительного образования, руководитель молодежного волонтерского отряда «Палитра» Екатерина Савельева (Уфа), координаторы проекта #ИгроПсков Ольга Родина и Екатерина Родина (Псков).

Участники марафона также смогут принять участие в специальном конкурсе, зарабатывая очки. Победители, набравшие наибольшее количество баллов, будут отмечены сувенирами с символикой проекта и ценными призами. Получить победные очки можно за участие в мероприятиях, победы в игротеках, а также за размещение тематических постов и историй в социальных сетях. По словам организаторов, больше всего очков дается за создание и публикацию видеообзора на одну из советских настольных игр.

Итоги конкурса подведут после 19 мая.

К участию в марафоне приглашаются учащиеся школ, вузов, организаторы тематических мероприятий, любители настольных игр из Псковской области и других регионов России.

Чтобы принять участие в марафоне, нужно пройти предварительную регистрацию по ссылке. После заполнения формы на указанную электронную почту или в социальной сети будет выслана ссылка для подключения к мероприятиям марафона на платформе Zoom.

Подробную информацию можно узнать в группе молодежной организации «Вечевой Орден» и по телефону: +79113695031 (Екатерина).

Проект #ИгроПсков реализуется в Псковской области на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества.