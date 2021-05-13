Общество

Путин призвал ужесточить требования к владельцам гражданского оружия

Требования к владельцам гражданского оружия и к тем, кто выдает разрешение на ношение оружия, должны быть серьезно повышены, заявил президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства в четверг, 13 мая. Он выразил уверенность, что Следственный комитет тщательно расследует все обстоятельства трагедии в Казани, где в результате стрельбы в школе погибли 9 человек и 23 пострадали, передает ТАСС.

«Вместе с тем считаю, что для предупреждения подобных преступлений необходимо серьезно повысить требования к владельцам гражданского оружия и усилить контроль за его оборотом. Решения здесь должны быть обоснованными, конечно, и, безусловно, жесткими», - сказал Путин.

По словам Путина, «такой же жесткой, персональной должна быть и ответственность для всех лиц, которые выдают разрешение на оружие, а также предоставляют необходимые для этого документы». «Здесь нужен строгий порядок. Ситуации, когда, например, медицинскую справку можно просто купить за деньги, порой даже не приходя на осмотр, такие ситуации должны быть полностью исключены», - заявил президент.

Напомним, в результате стрельбы в гимназии №175 в Казани 11 мая, по данным властей Татарстана, погибли семеро детей и две учительницы, еще 23 человека были госпитализированы. Глава республики Рустам Минниханов заявил, что стрельбу устроил 19-летний юноша, на него официально было зарегистрировано оружие.

СК возбудил уголовное дело об убийстве двух и более лиц, максимальная санкция – пожизненное лишение свободы. Позднее представитель СК РФ Светлана Петренко сказала, что задержанный по подозрению в стрельбе Ильназ Галявиев при входе в школу взорвал самодельное взрывное устройство и применил огнестрельное оружие. По решению суда Галявиев арестован, ему предъявлено обвинение, вину он признал.

На совещании с членами правительства президент выразил соболезнования родным погибших: «семьям, которые потеряли самое дорогое - своих детей, внуков, близких и любимых людей». Он добавил, что эта трагедия, безусловно, потрясла всех.