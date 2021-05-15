Общество

Игорь Иванов: Общими усилиями можно создать дополнительно 30 тысяч рабочих мест в Псковской области

Состоялось заседание региональной трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, участники заседания обсудили ситуацию на рынке труда, состояние охраны труда и производственный травматизм.

Отдельно стороны обсудили реализацию национальных проектов в регионе. В пресс-службе отметили, что главную задачу, которую ставит президент России Владимир Путин и лидер профсоюзного движения России Михаил Шмаков – это восстановление рынка труда до конца 2021 года, создание новых профсоюзных организаций, сохранение социальных гарантий и увеличение покупательской способности населения!

«По нашим оценкам, можно общими усилиями создать дополнительно 30 тысяч рабочих мест в Псковской области, это потенциальные члены профсоюзного сообщества! Отдельная тема -самозанятые, и те, кто работает в теневом секторе экономики. Предстоит большая работа!» – отметил в ходе заседания председатель Псковского облсовпрофа Игорь Иванов.