Общество

Молодые россияне назвали самые желаемые места работы

Молодые люди в возрасте 18-22 лет чаще всего указывают госслужбу как желаемое место будущей работы. Об этом говорится в отчете исследовательского центра сервиса Зарплата.ру, передает РИА Новости.

«Больше всего молодых россиян привлекает работа в госслужбе – 15%. Второй по популярности стала профессия врача – 12%, IT-специалистами хотят быть 9% опрошенных, педагогами - 8%, юристами – 6%. Предпринимателями мечтают стать 16% респондентов. Основным критерием в выборе профессии для молодежи сегодня является высокий уровень дохода – об этом сказали 59% респондентов», - говорится в отчете по итогам онлайн-опроса 2,2 тысячи выпускников, проведенного 10-14 мая во всех регионах страны.

Из опрошенных выпускников вузов и ссузов 43% планируют работать по специальности, 36% не уверены, что получится работать по специальности, 9% не намерены связывать свою карьеру с полученной профессией. Остальные 12% опрошенных жалеют о своем выборе и не намерены развиваться в этой сфере.

Сразу после окончания учебного заведения 51% выпускников рассчитывают на доход не менее 40 тысяч рублей в месяц, 14% планируют получать сразу не менее 60 тысяч рублей. При этом 58% опрошенных хотели бы иметь возможность работать дистанционно.

Наименее популярными профессиями среди молодежи в этом году стали тракторист, следователь, сварщик, медсестра, актер и социальный работник.