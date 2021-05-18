Общество

В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования

В Пскове на сегодня заключены контракты на уборку всех парков и скверов, большая уборка впервые за долгое время была проведена на кладбищах. При этом есть неохваченные уборкой территории, на которые попросту не хватило средств. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Говоря о результатах конкурса «Чистый Псков», он сообщил, что в рамках субботников не были приведены в порядок окраины города, в частности, улицы Боровая, Черняховского, Силово-Медведово, район Панино.

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.

