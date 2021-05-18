Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Упрощенный механизм оплаты за электроэнергию
50 лет в сельском хозяйстве
БОПЭТ цифры и факты
Модно и практично
За покупками с экосумкой
Работа вахтой В Санкт-Петербурге
Для чего это нужно и где установить?
Лицей Ростелекома
конкурс - застройка Четырех углов
Телефон прямого эфира 56-73-72
Кольцо с дровяником
 
 
 
ещё Общество 18.05.2021 14:505 Псковская Лента Новостей проведет голосование за кандидатов на звание почетного гражданина города 20.05.2021 15:370 Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах 20.05.2021 15:300 День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных 20.05.2021 15:242 В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования 20.05.2021 15:131 Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления 20.05.2021 15:060 О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР
 
 
 
Самое популярное 19.05.2021 13:5325 В областном комитете по образованию сменился председатель 20.05.2021 12:300 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 17.05.2021 23:190 Очаг коронавируса выявили в Псковской областной больнице 18.05.2021 15:514 Названа официальная причина госпитализации детей в Великих Луках 19.05.2021 14:160 Новый руководитель областного комитета по образованию прокомментировал свое назначение
 
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования

20.05.2021 15:24|ПсковКомментариев: 2

В Пскове на сегодня заключены контракты на уборку всех парков и скверов, большая уборка впервые за долгое время была проведена на кладбищах. При этом есть неохваченные уборкой территории, на которые попросту не хватило средств. Об этом сообщил заместитель начальника управления городского хозяйства администрации Пскова Антон Ляугминас.

Говоря о результатах конкурса «Чистый Псков», он сообщил, что в рамках субботников не были приведены в порядок окраины города, в частности, улицы Боровая, Черняховского, Силово-Медведово, район Панино. 

Напомним, администрация Пскова и Псковская Лента Новостей с 1 по 25 апреля принимали заявки на конкурс «Чистый Псков». Участникам мероприятия предлагалось очистить территории своих предприятий или организаций, улицы, парки, набережные рек от мусора. Лучших выбирали читатели Псковской Ленты Новостей и экспертная комиссия. Победители получили подарки и сертификат от Псковской Ленты Новостей на бесплатную публикацию, памятные призы от компании «Титан-Полимер».

Всего на конкурс поступило около 40 заявок от предприятий, профсоюзных организаций, образовательных учреждений управляющих компаний и ресурсоснабжающих организаций и даже от активной семьи псковичей. Одна из организаций-участников конкурса собрала 130 мешков мусора. Конкурс вызвал большой интерес со стороны псковичей и показал, что горожане неравнодушно относятся к своему городу.
 

Теги: #конкурс #субботник #Чистый Псков
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 2Версия для печати
ПЛН в телеграм
 

 
опрос
Одобряете ли вы проведение очных выпускных вечеров в условиях ограничений?
В опросе приняло участие 221 человек
20.05.2021, 15:450 Псковские росгвардейцы стали призерами на межведомственном турнире по волейболу 20.05.2021, 15:370 Уточнен порядок проведения выпускных мероприятий в псковских школах и детских садах 20.05.2021, 15:340 Традиционные мероприятия на поляне Михайловского в Дни пушкинской поэзии отменены 20.05.2021, 15:310 Лжесотрудник банка украл у псковички 800 тысяч рублей
20.05.2021, 15:300 День рождения динозавра отметят в Великих Луках на выходных 20.05.2021, 15:242 В Пскове есть территории, не охваченные уборкой из-за отсутствия финансирования 20.05.2021, 15:190 Приставы взыскали с псковского автолюбителя деньги на оплату 100 штрафов 20.05.2021, 15:131 Воробьев посоветовал Баеву работать, а не устраивать показательные выступления
20.05.2021, 15:100 Наталья Тудакова назвала «умеренным океаническим» климат в областном Собрании 20.05.2021, 15:060 О лесных пожарах и уборке улиц спросили у губернатора депутаты фракции ЛДПР 20.05.2021, 14:530 В России могут начать доставлять вино по почте 20.05.2021, 14:450 Возможность увеличения нормативов на содержание дорог обсудили единороссы с губернатором
20.05.2021, 14:390 Великолукскую спортшколу обеспечили хоккейным оборудованием 20.05.2021, 14:340 Хозяйственные горожане украли ограждение контейнерной площадки на Запсковье 20.05.2021, 14:311 Фотофакт: Недоступные туалеты 20.05.2021, 14:160 Фильмы номинанта на премию «Ника» покажут в псковском киноклубе «Молоко и Сено»
20.05.2021, 14:100 Кратковременные дожди прогнозируют в Псковской области 21 мая 20.05.2021, 14:002 В фирменных магазинах «Деревня Соловьи» начали продавать уникальные сыры 20.05.2021, 13:572 Наталья Тудакова: «Справедливая Россия» всегда будет против антинародных законов 20.05.2021, 13:470 Семейную номинацию предложили учредить партнеры конкурса «Чистый Псков»
20.05.2021, 13:381 «Субару» вылетел с дороги в Пскове у моста 50-летия Октября 20.05.2021, 13:230 Школьники помогли «Экопрому» в уборке на Четырех углах 20.05.2021, 13:170 Интерактив: На отремонтированной дороге скоро появятся ямки 20.05.2021, 13:101 «Как закалялся Сталин»‎ и «Беспредельщица»‎: библиотеки рассказали о запросах псковичей
20.05.2021, 13:034 Минюст России предлагает автоматически списывать сумму штрафа с автовладельцев 20.05.2021, 12:560 Локальные подтопления возможны в Псковской области из-за сильных дождей 20.05.2021, 12:501 Работу энергетиков в Порховском районе сравнили с экстремальным ралли 20.05.2021, 12:400 Псковичи собираются на Всероссийский фестиваль «Загрузи себя футболом!»
20.05.2021, 12:390 В Пскове после апрельских субботников вывезли около 750 кубометров мусора 20.05.2021, 12:350 Бэби-спектакль «Год Жирафа» покажет псковский театр 22 мая 20.05.2021, 12:300 Гидрометцентр спрогнозировал окончательное наступление летней погоды в Псковской области 20.05.2021, 12:230 Еще пять человек скончались из-за COVID-19 в Псковской области
20.05.2021, 12:210 Администрация продолжит проводить конкурс-субботник «Чистый Псков» 20.05.2021, 12:210 Проект «Доска почета псковских медиков»: расскажите о тех, кто нас спасает 20.05.2021, 12:130 Минпросвещения не планирует переносить учебный год из-за сентябрьских выборов 20.05.2021, 12:070 Сотрудники Псковской таможни высадили в пяти городах красные дубы и клены
20.05.2021, 12:070 «Сообразим на троих»: Как найти идеального кандидата? 20.05.2021, 12:000 Начинается видеотрансляция пресс-конференции об итогах конкурса-субботника «Чистый Псков» 20.05.2021, 11:510 Водителя автобуса в Пскове депремировали за нарушение ПДД 20.05.2021, 11:370 Фальшивые купюры поступили в банк из магазинов Пскова и Острова
20.05.2021, 11:3010 Псковичам предлагают переименовать бывший кинотеатр «Октябрь» 20.05.2021, 11:240 Центробанк рассказал о дизайне новых 100-рублевых купюр 20.05.2021, 11:190 Ревнивая великолучанка едва не убила ножом сожителя 20.05.2021, 11:130 Российский подводный фестиваль пройдет в Псковской области 12-13 июня
20.05.2021, 11:054 Догнать и перегнать: когда в Пскове прекратится рост цен на стройматериалы 20.05.2021, 11:020 «Гайд-парк»: Наталья Тудакова о диалоге власти и оппозиции 20.05.2021, 10:592 В Псковской области экс-начальник пожарной части присвоил премии подчиненных 20.05.2021, 10:560 Здание на улице Алехина в Пскове официально закрепили за детсадом «Маленькая страна» 
20.05.2021, 10:491 Четыре священника Псковской епархии получили ордена РПЦ 20.05.2021, 10:450 Псковские депутаты дали согласие предоставить «Единой России» помещения для праймериз без торгов 20.05.2021, 10:382 Суд обязал псковича убрать пирс на Любятовской набережной 20.05.2021, 10:253 Фотофакт: В Пскове неизвестные разбили стекла «‎Форда»
20.05.2021, 10:190 «Росбанк Дом» улучшил условия по госпрограмме «Льготная новостройка» 20.05.2021, 10:131 По факту нападения на псковичку в центре города возбудили уголовное дело 20.05.2021, 10:100 Число туристов в Псковской области в начале мая превысило уровень 2019 года 20.05.2021, 10:050 Ушедшего в лес молодого опочанина нашли мертвым
20.05.2021, 10:050 Водитель пострадал в результате столкновения двух автомобилей в Дно. ФОТО 20.05.2021, 10:000 Выбираем лучшее: детскую площадку планируют создать на Сиреневом бульваре в Пскове 20.05.2021, 10:000 Пенсионный фонд опроверг информацию о надбавке за непрерывный стаж 20.05.2021, 09:560 За оборот наркотиков псковичка отправится в колонию на 8 лет
20.05.2021, 09:510 Онколог рассказал, с какими симптомами нужно идти к врачу 20.05.2021, 09:390 Автомобиль загорелся в Гдовском районе 20.05.2021, 09:310 Житель Великих Лук отработает 80 часов за кражу телефона 20.05.2021, 09:201 В России предложили отказаться от пластиковой посуды
20.05.2021, 09:060 Спрос на вентиляторы и надувные бассейны вырос в России 20.05.2021, 08:550 Скончалась архитектор, реставратор, художник Наталья Рахманина 20.05.2021, 08:450 Наказание за подделку маркировки пропишут в УК РФ 20.05.2021, 08:362 В мире растет торговля поддельными справками о вакцинации
20.05.2021, 08:271 Глава ФСИН предложил заменить трудовых мигрантов заключенными 20.05.2021, 08:160 Избивший ногами женщину великолучанин отправится в тюрьму 20.05.2021, 08:054 В Кремле оценили идею обязательной вакцинации от COVID-19 20.05.2021, 07:491 Бизнес просит принять меры по стабилизации цен на металлопродукцию
20.05.2021, 07:360 Великолучанин поборется за право выступить на Чемпионате мира по ММА 20.05.2021, 07:190 В России впервые обнаружили нового возбудителя коклюша 20.05.2021, 07:002 В Госдуму внесли поправки о бесплатном подключении россиян к газу 19.05.2021, 23:220 Двое безработных порховичей обокрали автомобиль
Читать всё

Коронавирус

Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2021

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
А.А. Спиридонова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.