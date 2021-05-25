Общество

Александр Котов: Предприниматели генерируют идеи и создают новое

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов поздравил бизнесменов региона с Днем российского предпринимательства. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областного Собрания.

«Инициатива, ответственность, развитие – этими словами можно коротко охарактеризовать суть предпринимательства. Предпринимательское сообщество нашего региона очень разнообразно: бизнес отличается по направлениям деятельности, объёмам производства, количеству работников. Но всех, кто реализует себя в сфере предпринимательства, объединяют общие деловые и личностные качества – это уверенные энергичные люди, способные генерировать идеи и создавать новое», - сказал Александр Котов.

По его словам, в развитии предпринимательства заинтересовано и государство, и общество – крепкий бизнес способствует экономическому подъему, созданию дополнительных рабочих мест, ускорению модернизации, повышению благосостояния граждан.

«Уверен, что взаимные шаги навстречу – поддержка со стороны государства и рост социальной ответственности бизнеса – будут способствовать укреплению института предпринимательства и инновационному развитию экономики. От всей души желаю предпринимателям Псковской области успешной реализации идей, благополучия и процветания!» - обратился к предпринимателям Александр Котов.