Общество

Псковские депутаты выступили за совершенствование системы оказания помощи онкобольным детям

Изменения в законодательство, касающиеся совершенствования системы оказания медицинской помощи детям с онкологическими и гематологическими заболеваниями, рассмотрел комитет по труду и социальной политике Псковского областного Собрания. Об этом с заседания комитета, которое проходит 26 мая, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Председатель областного комитета по здравоохранению пояснила, что предлагается дополнить федеральный закон статьей, предусматривающей особенности оказания помощи дети с такого рода заболеваниями. «Это позволит покупать препараты ("офф-лейбл" - ред.) легитимно. Этот законопроект актуален и важен для такой категории пациентов», - сказала она.

Отмечалось, что проблема назначения лекарственных препаратов вне инструкции (препаратов «офф-лейбл») наиболее остро проявляется в сфере лечения детей с онкологическими и гематологическими заболеваниями.

В настоящее время большинство инструкций по применению противоопухолевых препаратов в мире не содержит указаний на возможность их применения в отношении детей с онкологическими заболеваниями, то есть фактически лечение детей с онкологическими заболеваниями сегодня основано исключительно на так называемых препаратах вне инструкции по применению («офф-лейбл»).

При назначении лекарственного препарата «офф-лейбл», при проверках страховыми компаниями медицинские организации получают санкции в виде 100% снятия оплаты лечения, поскольку в ныне действующем законодательстве единственное условие для применения лекарственных препаратов – соответствие с инструкцией по применению лекарственного препарата.

В пояснительной записке говорится о том, что группа депутатов Государственной Думы совместно с детскими онкологами подготовила законопроект, который мог бы способствовать решению данной проблемы. Он предусматривает, что препараты «офф-лейбл», включенные в клинические рекомендации или назначенные врачебной комиссией, смогут беспрепятственно использоваться в целях излечения детей. При этом законопроект устраняет неопределенность оформлении оплаты данных препаратов через ОМС и при оказании высокотехнологичной медицинской помощи, не включенной в базовую программу ОМС.

Комитет рекомендовал областному Собранию поддержать указанный законопроект на сессии 27 мая.