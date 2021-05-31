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Общество

1 июня начался летний период обучения в частях ВДВ

01.06.2021 08:46|ПсковКомментариев: 0

1 июня с торжественных митингов с участием командования и личного состава в соединениях и воинских частях Воздушно-десантных войск начался летний период обучения. Как сообщает департамент информации и массовых коммуникаций Министерства обороны РФ, десантники приступят к очередному плановому циклу учебно-боевой подготовки.

В целях повышения уровня огневой выучки личного состава войск и качества организации боевой подготовки особое внимание будет уделено огневой подготовке при проведении упражнений учебных стрельб и контрольных занятий для всех категорий военнослужащих.

В новом учебном году с личным составом воинских частей спланировано всего более 1000 учений с боевой стрельбой. Из них более 350 боевых стрельб отделений, более 100 боевых стрельб взводов, более 40 ротных тактических учений из которых порядка 20 будут двухсторонними.

Десантно-штурмовые и парашютно-десантные подразделения примут участие в 12 батальонных тактических учениях с десантированием личного состава и техники, спланированы к проведению 2 полковых тактических командно-штабных учения с десантированием военнослужащих и военной техники.

Главным мероприятием боевой подготовки войск станет участие военнослужащих Воздушно-десантных войск в ССУ «Запад-2021». В 2021 году спланировано к проведению более 50 мероприятий по плану международной деятельности, 7 из которых – это совместные учения войск.

Кроме этого, личный состав Воздушно-десантных войск продолжит свое участие в борьбе за победу на международных этапах конкурсов «Международных армейских игр-2021», как на территории России, так и за ее пределами в составе сборных команд Вооруженных Сил Российской Федерации.

Планируется продолжать выполнять задачи, касающиеся повышения боевых возможностей войск, переоснащению соединений и воинских частей на самые современные образцы вооружения, военной и специальной техники (ВВСТ).

В войска будет продолжена поставка современных парашютных систем Д-10 и «Арбалет-2», имущества, новейших парашютных систем для десантирования боевых машин и грузов.

Личный состав соединений и воинских частей продолжит совершенствование навыков и совершит более 100 тыс. прыжков с парашютом из вертолетов армейской авиации и самолетов ИЛ-76 МД Военно-транспортной авиацией ВКС России.

С целью продолжения традиций Воздушно-десантных войск, военно-патриотического воспитания подрастающего поколения с участием Командования Воздушно-десантных войск, гвардейцев-десантников, ветеранских и военно-патриотических организаций, ВВПОД «Юнармия» планируется участие в мероприятиях, посвященных 80-летию начала Великой Отечественной войны 1941-1945 гг., проведение различных мероприятий военно-патриотической направленности.

Теги: #ВДВ #десантники
Источник: Псковская Лента Новостей
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