Общество

Объявлен аукцион на продолжение строительства соцгородка в Борисовичах

Объявлен аукцион на продолжение строительства социального городка в деревне Борисовичи Псковского района. Как сообщается в документах на сайте госзакупок, начальная цена контракта - 86 млн 299 тыс. 961 рубль.

Техническим заданием предусматривается выполнение строительно-монтажных работ в зданиях АБК, выполнение работ по обеспечению доступа инвалидам, по устройству отмостки; дополнительных работ по оконным и дверным проемам (откосы), электроснабжению танцплощадки. Также предусмотрено восстановление благоустройства после прокладки сетей В1, К1, К2, озеленение территории, пусконаладка лифтового оборудования.

Окончание подачи заявок – 9 июня 2021 года.

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Напомним, 27 мая губернатор Псковской области Михаил Ведерников на сессии Псковского областного Собрания депутатов сообщил, что подрядчик социального городка в Борисовичах скрывает огромное число недочетов, с которыми сейчас разбирается заказчик работ. Сейчас здание соцгородка начало разрушаться в связи с тем, что долгое время оно стояло без отопления. «Я курирую этот объект лично, и мы сдадим его в срок», - пообещал Михаил Ведерников.