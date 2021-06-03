Общество

Около 150 человек за неделю обратились в псковские медучреждения из-за укусов клещей

149 жителей Псковской области , из них 27 детей, обратились в медицинские организации региона по поводу укусов клещей за неделю, с 27 мая по 1 июня. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

В сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (853 человек с начала сезона) снизилось на 54,4%, среди детей (218 человек с начала сезона) - на 42,4%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся уменьшилось на 28,8%, из них число обратившихся детей снизилось на 46,6%.

В Псковском районе 4 мая у взрослого человека выявили случай заболевания иксодовым клещевым боррелиозом. Всего в 2021 году против клещевого вирусного энцефалита привились 1116 человек, в том числе 24 ребенка.

План по акарицидным обработкам составляет 600 га, в том числе план проведения акарицидных обработок на территории лечебно-оздоровительных учреждений (ЛОУ) - 190 га.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 584 клещей, снятых с пострадавших. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,17%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 27,6%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 3,1%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,25%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9:00 до 12:00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.