Общество

Молодежный совет Псковского облсовпрофа посадил лес

Молодежный совет Псковского облсовпрофа принял участие во всероссийском проекте «Посади лес».

Организатором выступает межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА», которая реализует программы и проекты по восстановлению лесов и просвещению в теме сохранения лесов. В частности, организуются массовые посадки деревьев с привлечением народного финансирования и волонтеров, экоуроки для школьников и экоквесты для студентов по лесной тематике.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе облсовпрофа, в рамках проекта «Посади лес» волонтеры высадят 29 000 деревьев хвойных пород на территории Псковской области.

Сегодня, 4 июня, около 300 штук саженцев высадила команда молодых профактивистов совместно с волонтерскими организациями города Пскова (Ресурсный центр поддержки добровольчества Псковской области, волонтеры-медики, эковолонтеры и другие) в деревне Ореховичи (Псковская область).

Проект «Посади Лес» действует с 2015 года, и за это время силами проекта и волонтеров движения было высажено более 960 тысяч деревьев в 27 регионах России.