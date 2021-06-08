Общество

Педагогов детсада «Улыбка» Ольгу Еленцову и Надежду Павлову наградили благодарственными письмами

На итоговом педагогическом совете сотрудников детсада «Улыбка» в Пскове награды получили заслуженный воспитатель Ольга Еленцова и заслуженный работник дошкольного образования Надежда Павлова. За долголетний и добросовестный труд заслуженных работников детсада №43 наградили благодарственными письмами и денежным поощрением. Награды передал депутат Псковской городской Думы Дмитрий Барабанов, который от своего имени поздравил Ольгу Еленцову и Надежду Павлову, сообщается в группе микрорайона «Звездный» В Контакте.

Кроме того, на прошедшем педсовете обладательницу звания почетного работника общего образования Российской Федерации (2003 г.) Надежду Павлову проводили на пенсию.

Оба педагога почти всю жизнь проработали в «Улыбке» и воспитали не одно поколение псковичей-жителей микрорайона «Звездный». Ольга Еленцова занимается всесторонним развитием малышей, а Надежда Павлова в качестве музыкального руководителя – художественно-эстетическим образованием дошкольников. Благодаря вниманию и неравнодушию педагогов после детсада ребята выходят на сто процентов подготовленными к школе.

Ольга Еленцова начала работать с дошкольниками 40 лет назад, устроившись сначала няней-санитаркой, а затем воспитателем в ясельную группу «Улыбки».

«Я люблю детей, мне с ними интересно, но вообще-то в профессию пришла из-за дочки. Ей был годик, нужно было строить садик. Сначала думала, что это временная работа, но потом привыкла, понравилось», - поделилась Ольга Еленцова своей историей.

Родителям малышей специалист советует проводить с ними как можно больше времени: играть, читать, что-то рассказывать, быть примером.

«Дополнительные 10-20 минут с ребенком никогда не будут лишними. Вы ближе к ребенку, чем мы, воспитатели. Ваше влияние первоочередно, ведь потом дети переносят поведение мамы и папы во взрослую жизнь», - отметила педагог, заметив, что сейчас многим малышам очень не хватает общения с родителями.

Коллега Ольги Еленцовой Надежда Павлова проработала в дошкольном образовании 53 года, из них 41 – в «Улыбке», где все это время прививала ребятам любовь к прекрасному.

«Это у нас семейное. Тетя была заведующей детского сада в городе Бологое, мама - медработником в саду. А я люблю быть в творчестве, в энергии и дарить это детям. Мне с самого начала и по сей день нравится моя работа!» – рассказала Надежда Павлова.

Помимо собственно работы с детьми специалист также находила время для коллег-музработников из других детсадов Пскова: Надежда Павлова помогала им переписывать песни, составлять сценарии для занятий, придумывать игры. Ее работы печатались в журнале «Дошкольное образование», а оригинальные сценарии и игры можно найти в сборнике «Праздники в детском саду».

«Не бойтесь приводить детей в садик! – советует родителям Надежда Павлова. - Здесь ребенка встречают позитивные люди, которые его принимают и понимают, поэтому дети буквально бегут в сад! А еще будьте всегда в хорошем настроении, ведь малыши все чувствуют и перенимают».

Жители микрорайона «Звездный», родители детей, с которыми занималась педагог, также присоединились к благодарностям и поздравлениям в адрес Надежды Павловой. В частности, Светлана Щербаткина отметила, что хотела бы видеть в детсадах «побольше таких работников».

«Самый первый и любимый воспитатель моего сына. Сейчас сыну 19лет. Поздравляем, здоровья и долгих лет», - добавила Елена Гаврилова-Шумакова.

«Позитивный, жизнерадостный человек! Поздравляем от всего сердца», - написала Марина Истраткина.