Общество

Депутаты обратились в прокуратуру по вопросу пустошкинской аптеки

Депутаты Пустошкинского районного Собрания обратились в прокуратуру Псковской области с просьбой провести проверку и дать правовую оценку действиям главы района в отношении аптеки №60. Обращение размещено в группе «ПУСТОШКА – новости района» в соцсети «ВКонтакте».

Приводим текст обращения депутатов полностью:

«Серьезную обеспокоенность вызывают действия со стороны администрации Пустошкинского района под руководством главы Пустошкинского района С. Р. Васильковой в отношении ООО "Пустошкинская аптека №60", учредителем которой является муниципальное образование "Пустошкинский район".

03.06.2021 без объяснения причин глава района С. Р. Василькова расторгает трудовой договор с директором ООО "Пустошкинская аптека №60" Т. И. Базылевич.

Своими действиями в отношении Т. И. Базылевич глава района С. Р. Василькова лишила ООО "Пустошкинская аптека №60" высококвалифицированного руководителя, который за все время работы в занимаемой должности смогла не только сохранить трудовой коллектив, чья деятельность приносила прибыль в районный бюджет, но и выстроить систему бесперебойного обеспечения лекарственными средствами жителей Пустошкинского района.

Увольнение Т. И. Базылевич проходило в спешном порядке и не имело под собой объективных оснований, о чем свидетельствует отсутствие кандидатур, имеющим соответствующее фармацевтическое образование, стаж работы, необходимые для замещения должности (требования установлены ст. 52 Федерального закона от 12.04.2010 № 61-ФЗ "Об обращении лекарственных средств", ст. 8 Федерального закона от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов деятельности», положением о лицензировании фармацевтической деятельности, утвержденном постановлением правительства РФ от 22.12.2011 № 1081).

Лишенное руководства ООО "Пустошкинская аптека №60" еще какое-то время сможет функционировать, распродавая имеющиеся в наличии лекарственные средства, но осуществлять банковские операции, производить закупку новых и оплачивать контракты − нет.

Это ставит под угрозу здоровье и жизни граждан.

Попытка со стороны С. Р. Васильковой в приказном порядке под угрозой увольнения возложить обязанности на оставшихся сотрудников, в том числе на старших провизоров В. А. Ивашкину и Ю. А. Игнатьеву не имела успеха – были получены письменные отказы.

По итогу распоряжением администрации района от 07.06.2021 № 131-л "О назначении временно исполняющей обязанности директора общества с ограниченной ответственностью «Пустошкинская аптека №60" временно исполняющей обязанности директора ООО "Пустошкинская аптека №60" назначена Тамара Федоровна Коваленко.

По имеющейся информации Т. Ф. Коваленко не имеет фармацевтического образования и стажа работы, необходимого для замещения указанной должности.

Кроме того, назначить временно исполняющим обязанности можно только работника уже работающего в этой организации (находящегося в штате) (ст.60.2 ТК РФ).

В связи с вышеизложенным просим провести прокурорскую проверку и по ее результатам:

- дать правовую оценку действиям главы района С. Р. Васильковой, иных лиц администрации Пустошкинского района и установить факт давления и угроз в адрес сотрудников ООО "Пустошкинская аптека №60";

- дать правовую оценку действиям главы района С. Р. Васильковой при назначении временно исполняющей обязанности директора ООО "Пустошкинская аптека № 60" Т. Ф. Коваленко;

- установить возможное нарушение со стороны главы района С. Р. Васильковой прав граждан на бесперебойное лекарственное обеспечение ООО "Пустошкинская аптека №60".

В случае выявления в действиях физических и должностных лиц признаков нарушений действующего законодательства Российской Федерации просим принять меры прокурорского реагирования.

Депутаты районного Собрания депутатов».

Напомним, ранее работники пустошкинской аптеки обратились к губернатору Псковской области Михаилу Ведерникову с просьбой спасти их предприятие от уничтожения районным руководством. По словам работников аптеки, 3 июня глава района Светлана Василькова без объяснения причин на основании пункта 2 части 1 статьи 278 ТК РФ расторгла трудовой договор с руководителем аптеки Т. И. Базылевич, которая руководила аптекой 11 лет.