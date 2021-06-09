Общество

Более 1000 псковичей пострадали от укусов клещей с начала сезона

179 человек, в том числе 44 ребенка, обратились в медицинские организации Псковской области по поводу укусов клещей за неделю, со 2 по 8 июня. По состоянию на 8 июня в сравнении со среднемноголетними недельными данными количество обращений по поводу присасывания клещей (1032 человека с начала сезона) снизилось на 36,9%, среди детей (262 человека с начала сезона) - на 38,8%. Об этом сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по региону.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 24,8%, из них количество обратившихся детей уменьшилось на 45,4%. В этом году против клещевого вирусного энцефалита привиты 1142 человека, в том числе 24 ребенка.

С начала сезона в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» всего исследовали 747 клещей, снятых с пострадавших. Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,13%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 28,44%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,7%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,19%.

Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Псковской области» по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9:00 до 12:00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.