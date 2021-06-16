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Общество

Михаил Ведерников о строительстве соцгородка: Взрывного роста не вижу

16.06.2021 20:42|ПсковКомментариев: 0

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников провел совещание, темой которого стала реализация проекта по строительству социального городка в Пскове. На нем присутствовали курирующие вице-губернаторы, руководители органов исполнительной власти, представители подрядной организации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе областной администрации.

Открывая совещание, Михаил Ведерников подчеркнул, что перед подрядчиком стояло много задач, с которыми тот должен был справиться. Как минимум, увеличить число работников до необходимого количества, нарастить темпы работ и сократить отставание от утвержденного графика.

Председатель регионального комитета по строительству и ЖКХ Сергей Грахов проинформировал, что на объекте ежедневно находятся около 35 человек, фактически работают 26. «На объекте должны находиться более 90 человек. Технические совещания проводятся еженедельно, все вопросы решаются, коллеги перешли от обмена письмами к рабочему механизму "вопрос-ответ", но людей пока на объекте нет», — заметил руководитель профильного комитета. Он также подчеркнул, что на объекте отсутствует технический надзор от подрядчика и отдел закупок.

Представители подрядной организации заметили, что они стремятся выполнять свои обязательства — в настоящее время 5 человек работают после 18.00, ожидается увеличение количества специалистов, а также поставка необходимых материалов.

«"Стремится выполнять" и "выполняет" — это разные вещи», — отметил губернатор и передал слово руководителю управления проектной деятельности администрации Псковской области Ольге Татариновой. Она отметила: ежедневный мониторинг не показывает присутствия рабочих на объекте в вечернее время.

Глава региона заметил, что оснований не верить коллегам у него нет. «Мы говорим о ежедневной ситуации. Есть объективный контроль. Когда людей недостаточно, мы говорим, что людей недостаточно. Вы из сроков вываливаетесь, взрывного роста не вижу. Ситуация стала нормализовываться, но это существенно ни на что не влияет. А вы сидите и успокаиваете, что после 6-ти работают», — подчеркнул губернатор.

В продолжение Михаил Ведерников обсудил с участниками совещания проведение работ по отдельным направлениям. «Я не вижу динамики. А самое главное, я не вижу серьезного, детального погружения в процесс. Коллеги, которые контролируют процесс от администрации региона, погружены глубже — это не правильно. Я не верю, что такими темпами мы объект вытащим», — заметил губернатор.

Представители подрядной организации заверили, что в течение недели прибудут необходимые для продолжения работы по ряду направлений материалы. До конца недели планируют завершить подведение инженерных сетей, начать вертикальную планировку территории, провести ряд электротехнических работ. Также они подчеркнули, что в максимальной степени будут готовы две пилотные квартиры.

В завершение глава региона отметил, что все, что прозвучало на совещании от подрядчиков по объему выполнения работ, будет зафиксировано в итоговом протоколе. «Нам надо, чтобы предпринимались необходимые действия. Я очень рассчитываю, что все позиции будут выполнены и на следующей неделе, во время совещания на объекте, мы все это посмотрим», — сказал губернатор и добавил, что вопрос о дальнейшем сотрудничестве с подрядчиком будет решаться на выездном совещании.

Теги: #губернатор #Псковская область #социальный городок
Источник: Псковская Лента Новостей
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