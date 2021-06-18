Общество

В Псковской области 36 детей пострадали от укусов клещей за неделю

174 человека, из них 36 детей, обратились в медицинские организации Псковской области из-за укусов клещей за неделю с 9 по 15 июня. Об этом сообщается на сайте областного управления Роспотребнадзора.

По состоянию на 15 июня количество обращений по поводу присасывания клещей (1206 человек с начала сезона) снизилось на 32,4%, а количество обращений среди детей (298 человек с начала сезона) снизилось на 23%.

По сравнению с аналогичным периодом 2020 года количество обратившихся снизилось на 24,1%, из них количество обратившихся детей снизилось на 44,2%.

С начала сезона в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области всего исследовали 858 клещей, снятых с пострадавших. Из них на клещевой вирусный энцефалит исследовали 858 клеща, на иксодовый клещевой боррелиоз – 608, на моноцитарный эрлихиоз человека – 603, на гранулоцитарный анаплазмоз человека – 603.

Пораженность клещей клещевыми инфекциями, представляющими опасность для человека, составила:

клещевым вирусным энцефалитом – 0,23%,

иксодовым клещевым боррелиозом - 28,13%,

моноцитарным эрлихиозом человека- 2,3%,

гранулоцитарным анаплазмозом человека – 0,17%.

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Напомним, в Пскове удаление клещей проводится в травматологическом пунктах, кроме того, в Пскове и Великих Луках открыты пункты по приему и проведению исследований клещей на предмет их зараженности возбудителями клещевых инфекций.

Исследования клещей проводят в лабораториях Центра гигиены и эпидемиологии в Псковской области по адресам:

Псков, улица Гоголя, дом 21а; телефон: 8-8112-66-42-80;

Псков, улица Гоголя, дом 17, 2 этаж; телефон: 8-8112-66-42-91;

Великие Луки, улица Тимирязева, дом 9; телефон: 8-811-53-7-70-90.

Лаборатории работают ежедневно с 9.00 до 12.00.

«‎Живых клещей, снятых с человека, помещают в герметично закрывающуюся пробирку с небольшим кусочком чуть влажной ваты и доставляют в лабораторию с соблюдением холодовой цепи с обязательным наличие сопроводительных документов. При невозможности сохранения живого клеща в лабораторию может быть доставлен погибший клещ или его фрагмент с соблюдением вышеобозначенных требований», - отметили специалисты.