Общество

Более двух миллионов россиян не забрали накопительную пенсию

Почти 2,1 млн граждан пенсионного возраста в прошлом году не обратились за выплатой накопительной пенсии или она им не была назначена. Годом ранее таких граждан было около 1,6 млн.

Согласно отчетности фондов, больше всего таких лиц было в НПФ «Открытие» (605 тысяч), «Будущее» (почти 419 тысяч), «Газфонде Пенсионные накопления» (319 тысяч), НПФ Сбербанка (157,2 тысячи), пишет «Коммерсантъ».

В фондах считают, что основной причиной провала по назначению накопительной части пенсии является отсутствие системы информирования. «Не все граждане знают, что пенсионные основания по накопительной пенсии наступают раньше оснований по страховой», - рассказали гендиректора НПФ Сбербанка и «ВТБ пенсионный фонд» Александр Зарецкий и Лариса Горчаковская.

«С 2019 года поэтапно увеличивается возраст выхода на страховую пенсию по старости, при этом возраст получения пенсионных накоплений не изменился»,- отметили в Минтруде.