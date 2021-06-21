Общество

Квиз на свежем воздухе проведут для молодежи в Пскове

На интеллектуально-развлекательную квиз-игру «Молодо-зелено», приуроченную к Дню молодежи, приглашают псковичей в воскресенье, 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, который и проведет мероприятие совместно с автором многочисленных квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым.

Для участия необходимо собрать команду из 3-х человек в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат мерч Молодежного центра.

Квиз будет проходить на свежем воздухе, на поляне возле Молодежного центра (улица Максима Горького, 15). Начнется игра в 14:00.

«Количество мест ограничено! Заявки принимаются от первых 10 команд», - добавили организаторы.