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Общество

Квиз на свежем воздухе проведут для молодежи в Пскове

22.06.2021 21:22|ПсковКомментариев: 0

На интеллектуально-развлекательную квиз-игру «Молодо-зелено», приуроченную к Дню молодежи, приглашают псковичей в воскресенье, 27 июня. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в Псковском городском молодежном центре, который и проведет мероприятие совместно с автором многочисленных квизов и брейн-рингов Михаилом Черкасовым.

Для участия необходимо собрать команду из 3-х человек в возрасте от 14 до 35 лет (включительно) и предварительно пройти регистрацию. Те команды, которые в ходе игры войдут в тройку победителей, получат мерч Молодежного центра.

Квиз будет проходить на свежем воздухе, на поляне возле Молодежного центра (улица Максима Горького, 15). Начнется игра в 14:00.

«Количество мест ограничено! Заявки принимаются от первых 10 команд», - добавили организаторы.

Теги: #псков #молодежь #праздник
Источник: Псковская Лента Новостей
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