Общество

Великолучанин оплатил долг по кредиту после запрета покидать страну

Житель Великих Лук оплатил задолженность по кредиту после вынесения постановления о временном ограничении права выезда за пределы Российской Федерации. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

Великолучанин задолжал 150 тысяч рублей по кредитным платежам, чем привлек внимание судебных приставов. Зная о постановлении суда в его адрес об оплате долга, мужчина не торопился полностью рассчитываться по кредиту. В начале июня остаток задолженности составлял около 140 тысяч рублей.

Тогда судебные приставы направили запросы в регистрирующие органы и финансово-кредитные организации. Исходя из результатов запросов, судебный пристав вынес постановление о временном ограничении должника на выезд за пределы Российской Федерации и постановление об обращении взыскания на денежные средства должника, находящиеся в банке или иной кредитной организации.

Вскоре мужчина обратился в отделение судебных приставов с просьбой снятия ограничения на выезд. Сотрудники отделения пояснили, что сделать это можно только при полном погашении задолженности. Великолучанин оценил ситуацию и оплатил остаток своей кредитной задолженности в полном объеме.

Судебные приставы сняли с неплательщика ограничение права выезда за пределы Российской Федерации.