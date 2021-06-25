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Общество

Михаил Ведерников — молодежным активистам: Мы вместе — одна большая региональная команда

25.06.2021 20:52|ПсковКомментариев: 1

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в преддверии Дня молодежи провел встречу в неформальной обстановке с представителями молодежных движений, победителями грантового конкурса регионального этапа форума «Территория смыслов», а также специалистами по работе с молодежью. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации города, мероприятие состоялось на площадке креативного пространства «Лофт».

Модератор встречи — руководитель управления общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области Наталья Плявинская — рассказала о том, что сейчас идет масштабный сбор идей от молодежи по инициативе руководителя Росмолодежи Ксении Разуваевой. Соответствующее поручение во время послания Федеральному Собранию РФ озвучил президент России Владимир Путин.

«Это действительно уникальная возможность. Важно дать молодежи выразить свое мнение, что и как необходимо реализовать в рамках национальных проектов», — отметил глава региона и призвал распространить информацию среди наибольшего числа молодых людей.

Представители команды-победителя регионального этапа форума «Территория смыслов» напомнили о сути их проекта «Умный тур» и рассказали о том, как идет работа по его реализации.

«Создана рабочая группа с комитетом по туризму и комитетом по культуре, нас также включили в нее. Мы не ожидали, что будет такая серьезная поддержка нашему проекту», — отметила представитель команды-победителя Алена Иванова и поблагодарила губернатора за организацию форума.

Михаил Ведерников в свою очередь поблагодарил участников мероприятия за активность, а также подчеркнул, что региональная администрация будет всячески поддерживать и поощрять актуальные для молодежи инициативы.

«Молодежную повестку вместо вас мы не сформируем. Более того, я категорически против, чтобы этим занимались взрослые люди. Мы должны создать возможности, предоставить площадки, чтобы возникала синергия внутри региона, между регионами», — отметил губернатор.

Глава региона обратился к авторам проекта «Умный тур» для включения в туристические маршруты двух мест, которые преобразятся в ближайшее время: деревня Самолва, где возводится мемориал в честь Александра Невского, и поселок Идрица, где появится уникальный памятный знак в честь зарождения Знамени Победы.

В продолжение участники мероприятия рассказали о том, как они сами оценивают изменения в регионе с точки зрения молодежи, отметили то, что появилось больше тематических мероприятий и пространств, молодежь стала больше знать о возможностях для реализации своих идей, появилась инфраструктура для молодежи.

Михаил Ведерников отметил, что основная задача — организовать современную инфраструктуру для проработки и реализации инициатив в каждом райцентре.

«Возможностей сейчас колоссальное количество. У нас достаточно хорошие позиции на федеральном уровне. Это позволяет нам привлекать в регион ресурсы и средства, нам доверяют серьезные проекты», — отметил губернатор.

Участники мероприятия спросили губернатора, когда можно ожидать возвращения к традиционному формату проведения молодежных форумов. Михаил Ведерников подчеркнул, что единственный способ вернуться к нормальной жизни, защитить себя и своих близких — привиться от COVID-19. Глава региона призвал отнестись к этому вопросу серьезно — вакцинация не несет после себя никаких осложнений, а вот восстановление после болезни может занять не один месяц.

В завершение мероприятия губернатор вручил ряду участников встречи благодарственные письма президента РФ и Федерального агентства по делам молодежи. Поздравляя участников встречи с грядущим Днем молодежи, глава региона подчеркнул, что встречи с молодежью в последнее время вызывают у него только положительные эмоции, потому что появляется все больше активных людей, вдохновляющихся примером тех, кто собрался в зале.

«Я хочу сказать искренние слова благодарности. Мы всегда будем помогать. Мы вместе — одна большая региональная команда. Со временем люди начинают чаще улыбаться, чаще просто подходят и предлагают помощь. Это дорогого стоит. То, где мы будем жить, как мы будем жить, зависит от нас самих», — подытожил Михаил Ведерников.

Теги: #молодежь #Псковская область
Источник: Псковская Лента Новостей
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