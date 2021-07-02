Общество

Парк в Кунье отремонтируют по программе сотрудничества Россия — Латвия

Приемка очередного этапа работ по благоустройству центрального парка в поселке Кунья по программе приграничного сотрудничества Россия — Латвия «Парки без границ» прошла сегодня. Об этом сообщает районная газета «Пламя».

Фото здесь и далее: газета «Пламя»

Вчера в парк доставили несколько скамеек, урны и малые архитектурные формы (вазоны), убрали с плитки лишний песок. Сегодня началась установка видеокамер. Далее планируют обкашивание, некоторые доработки, установку стационарной летней эстрады.

А в следующем году по двум проектам, которые победили в ходе рейтингового народного голосования программы «Комфортная городская среда», в Кунье проведут работы по благоустройству территории пруда, установку нового уличного освещения и, возможно, детской игровой площадки.