Общество

Активнее работать с собственниками для борьбы с борщевиком будут в Псковском районе

В администрации Псковского района прошло совещание, на котором обсудили борьбу с борщевиком Сосновского. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в районной администрации.

Глава района Наталья Федорова заслушала доклады своих заместителей и руководителя отдела муниципального контроля по данной проблеме. В ходе обсуждения принимаемых мер по борьбе с сорным растением, она сделала акцент на более требовательном проведении контрольных мероприятий, так как, по мнению губернатора, работа в этом направлении в некоторых районах проводится недостаточно эффективно.

Анализируя работу своих подчиненных, Наталья Федорова призвала их активнее работать с собственниками земель и руководителями предприятий, осуществляющими свою деятельность на территориях, зараженных борщевиком. Глава района поручила максимально усилить взаимодействие с органами земельного контроля и государственного земельного надзора для оперативного решения данной проблемы.